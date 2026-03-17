Najveći nogometni preljubnik i prevarena supruga čekaju peto dijete: 'Još uvijek imaju probleme'

Kyle Walker i Annie Kilner čekaju bebu. Veliki je to obrat u najturbulentnijem sportskom braku današnjice. Uz to, nedavno je Kyle Walker, branič Burnleyja, objavio reprezentativno umirovljenje nakon 96 utakmica za nogometnu reprezentaciju Engleske.

Posljednji nastup je imao u lipnju prošle godine, kad je Engleska poražena od Senegala u prijateljskom dvoboju. No, vratimo se mi na brak Kylea Walkera i Annie Kilner, odnosno veliku novost koja je, u biti, veliki obrat nakon svega što su njih dvoje prošli u braku. I sad se engleska javnost pita - je li peta beba spas za turbulentni brak i može li dolazak nove bebe doista zaliječiti duboke rane i označiti novi početak za obitelj koja je preživjela nezamislivu oluju?

Rijetko koja priča nosi težinu drame, izdaje i oprosta kao ona Kylea Walkera i Annie Kilner. Nakon mjeseci javnih skandala, slomljenog srca i braka na rubu propasti, par je objavio vijest koja je iznenadila mnoge.

Novi početak ili riskantan potez?

Sredinom veljače, Annie Kilner je putem svog Instagram profila potvrdila ono o čemu se tjednima nagađalo.

"Oduševljeni smo što očekujemo našu djevojčicu", napisala je, dodajući jasnu molbu: "

Neću se baviti nikakvim spekulacijama ili dramom oko tako osobnog, privatnog i sretnog trenutka za mene i moju obitelj." Poruka je bila kratka, ali znakovita, sugerirajući želju da se fokus prebaci s prošlosti na budućnost.

Kyleu Walkeru to će biti sedmo dijete. Dvoje djece ima s Lauryn Goodman koje su njih dvoje dobili u izvanbračnoj aferi.

Beba, čiji se dolazak očekuje u lipnju ove godine, bit će njihova prva kćer nakon četvorice sinova: Romana, Riaana, Reigna i najmlađeg Rezona, rođenog u travnju 2024. godine. Obitelj planira nastaviti tradiciju pa će i ime djevojčice počinjati slovom "R". Međutim, iza kulisa sretne objave, izvori bliski paru otkrivaju složeniju sliku.

Prema navodima koje je prenio Daily Mail, Annie je silno željela još jedno dijete kako bi "upotpunila" obitelj i ojačala brak.

"Annie vjeruje da će beba pomoći da sve nevolje ostave iza sebe. Njihovi prijatelji i obitelj bili su šokirani kada su čuli vijest jer među njima još uvijek postoje problemi. To je pomalo riskantno, jer ponekad nova beba može stvoriti još veći pritisak na brak", rekao je jedan izvor.

Kronologija skandala koji je potresao Englesku

Da bismo razumjeli težinu ove odluke, potrebno se vratiti na početak. Kyle i Annie su zajedno od tinejdžerskih dana; upoznali su se u rodnom Sheffieldu kada je njoj bilo petnaest, a njemu sedamnaest godina. Njihova veza, koja je okrunjena brakom u studenom 2021., činila se poput bajke. No, idilu je narušila Walkerova afera s influencericom Lauryn Goodman, s kojom je nogometaš u izvanbračnoj aferi dobio dvoje djece, sina Kaira i kćer Kinaru, tijekom prekida s Annie.

Kap koja je prelila čašu dogodila se na Božić 2023. godine. Lauryn Goodman poslala je Annie poruku u kojoj joj je otkrila da je Walker otac i njezinog drugog djeteta. To saznanje bilo je poražavajuće. U siječnju 2024. Annie je javno objavila da se rastaje od supruga, a Walker je izbačen iz njihovog obiteljskog doma u Cheshireu, vrijednog oko 4,1 milijun eura. Činilo se da je braku definitivno došao kraj. Annie je, prema izvješćima, podnijela i zahtjev za razvod.

"Prošla trudnoća s Rezonom bila je izuzetno stresna jer je tada na vidjelo izašla vijest o Kyleovom tajnom djetetu. Ovaj put je sve drugačije. U puno su boljem odnosu i uložili su velik trud u obnovu braka i povjerenja", objasnio je upućeni izvor.

Dug put do pomirenja i povratak kući

Put do pomirenja bio je dug i mukotrpan. Kako bi pobjegao od medijskog pritiska, Walker je dio 2025. proveo na posudbi u talijanskom Milanu. Ipak, udaljenost nije donijela trajno rješenje. Shvativši da želi biti blizu obitelji, vratio se u Englesku i potpisao za Burnley, klub iz sjeverozapadne Engleske, što mu je omogućilo da ponovno bude blizu doma u Cheshireu i radi na obnovi odnosa s Annie i sinovima.

Paralelno s pokušajima pomirenja odvijala se i iscrpljujuća pravna bitka između Walkera i Lauryn Goodman oko alimentacije. Sudski proces dosegnuo je vrhunac kada je sudac Edward Hess oštro kritizirao Goodman zbog, kako je naveo, "nezasitne pohlepe", optuživši je da je nogometaša, koji tjedno zarađuje oko 185.000 eura, pokušala tretirati kao "otvoreni čekovni blok".

Sudac je također osudio njezinu božićnu poruku Annie, rekavši da je "imala namjeru uzrokovati i uzrokovala je patnju supruzi".

Unatoč svemu, Kyle i Annie su tijekom 2025. godine odlučili dati svom braku još jednu priliku. Viđeni su na zajedničkim odmorima, a Annie je nedavno zablistala na događaju povodom Međunarodnog dana žena u Manchesteru, gdje se pojavila u društvu drugih poznatih supruga nogometaša poput Coleen Rooney, odajući dojam smirenosti i snage.

Dolazak njihove prve kćeri nesumnjivo simbolizira nadu. Za par koji je prošao kroz javno poniženje i privatnu bol, ova beba predstavlja obećanje novog poglavlja. Iako sjena prošlosti i dalje postoji, njihova odluka da ostanu zajedno i prošire obitelj svjedoči o otpornosti i, možda, o snazi ljubavi koja je započela još u tinejdžerskim danima. Je li ovo konačni trijumf nad skandalima ili samo privremeno zatišje pred novu buru, pokazat će samo vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Drama iranskih nogometašica koja je obišla svijet dobila neočekivan epilog