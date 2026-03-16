Mali SUV ima svoje 'mušice', ali i jake adute: Pogledajte sve detalje, ali i cijenu

Foto: Bojan Terglav
Nema sumnje, Mokka je dizajnerski pobjednik
Gradski šminker. Tako bismo mogli opisati novo osvježeno izdanje Opel Mokke. Mali SUV je ostao dosljedan svom izgledu koji baš privlači poglede gdje god se nalazili.

Imali smo prilike voziti Opel Mokku (Ultimate SUV) u opremi Tech, hibrid s automatskim mjenjačem koja ima ukupnu snagu od 145 konjskih snaga. Prosječna kombinirana potrošnja goriva iznosi 4,8 litara na 100 kilometara,  a cijena testiranog modela iznosi 29.231,97 eura s PDV-om.

Njezin dizajn i dalje privlači poglede, tehnološki paket je impresivan, a hibridni pogon nudi odličan kompromis performansi i niske potrošnje.

Automobil koji vozite s osmijehom

Ona je izbor za one kojima je stil visoko na listi prioriteta i koji su spremni zažmiriti na pokoji praktični nedostatak.

Ako vam ne treba prostrana stražnja klupa i ne smetaju vam sitne ergonomske mušice, Mokka bi mogla biti automobil koji ćete voziti s osmijehom, ponosni na svoj odvažan i drugačiji izbor. 

>>> U našoj galeriji pogledajte sve detalje nove i osvježene hibridne Opel Mokke. <<< 

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo: Opel Mokka

16.3.2026.
16:45
Bojan Terglav
AutomobiliTest AutomobilaOpel MokkaNovi Automobili
