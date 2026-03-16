Podijelili su svoje najneugodnije fotografije iz najluđih faza: Neke bi vam mogle biti poznate
Ako ste bili tinejdžer prije petnaestak ili dvadesetak godina, velika je vjerojatnost da ste prošli barem jednu od onih faza koje danas izazivaju i smijeh i laganu nelagodu. Od obožavanja idola poput Justina Biebera ili boybanda One Direction, pa sve do opsesije filmovima iz serijala Sumrak saga, mnogi su svoje sobe ukrašavali posterima, a društvene mreže punili fotografijama koje su tada izgledale potpuno kul. Neizostavne su bile i karakteristične poze poput popularnog duck facea, peacea ili fotografiranja u zrcalu starim fotoaparatom ili mobitelom. U to vrijeme takve su fotografije bile dio svakodnevne komunikacije i način na koji su tinejdžeri izražavali svoj stil, humor i pripadnost određenoj generaciji. Danas, s odmakom od nekoliko godina, mnogi se s osmijehom prisjećaju tih pomalo nespretnih, ali iskrenih trenutaka odrastanja. Upravo zato su brojni korisnici interneta odlučili zaviriti u svoje stare albume i podijeliti fotografije iz tih nezaboravnih, a ponekad i pomalo neugodnih faza života. Na popularnoj Reddit zajednici r/blunderyears, koja je posvećena upravo takvim uspomenama iz mladosti, ljudi iz cijelog svijeta objavljuju svoje stare fotografije koje danas izgledaju pomalo bizarno, ali i neodoljivo simpatično. Među brojnim objavama izdvojili smo 20 najluđih fotografija koje najbolje dočaravaju koliko su tinejdžerske faze ponekad bile neobične i koliko ih je danas zabavno ponovno pogledati.