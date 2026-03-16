Požar zarobio ljude u diskoteci, izbio smrtonosni stampedo: Strašna tragedija uzela 63 života

Prošlo je točno godinu dana od stravičnog požara u diskoteci Pulse u mjestu Kočani u Sjevernoj Makedoniji u kojoj je život izgubilo 63 ljudi, a više od 200 ih je zadobilo ozljede.

Horor je počeo nakon što su se u isto vrijeme aktivirala tri pirotehnička sredstva, koja su bila usmjerena prema stropu obloženom poliuretanskom pjenom. Vatra i gusti dim proširili su se u samo nekoliko sekundi.

Posjetitelji su ostali zarobljeni, a većina žrtava stradala je dok su pokušavali doći do vrata, koja ni nisu bila prikladna za hitnu evakuaciju, podsjeća portal denesen.mk.

Nastao stampedo

Posjetitelji koji su preživjeli tragediju kasnije su ispričali da je nastao stampedo, a neke žrtve jednostavno su bile nasmrt zgažene dok su pokušavale pobjeći. Neki su pokušali pobjeći kroz WC, ali tamo su naišli na rešetke na prozorima. Žrtve su imale između 16 i 48 godina, od čega ih je šestero bilo maloljetno. Mnoge ih je bilo teško identificirati, s obzirom na to da ih je tek oko polovica posjedovala identifikacijske dokumente.

"Pokušali smo spasiti one koji su imali puls, ležalo je oko 100 ljudi. Bilo je spaljenih, ugušenih dimom, zdrobljenih, neki su stradali od strujnog udara", za Deutsche Welle (DW) tada je ispričao Vlatko Zdravkov, jedan od svjedoka.

Lokalne bolnice nisu bile pripremljene prihvatiti tako velik broj žrtava pa su neki ostali ležati na ulici zbog nedovoljnog broja hitnih vozila. Europska unija zato je aktivirala Mehanizam civilne zaštite kako koordinirala zračnu evakuaciju, a mnogi su na liječenje prevezeni u države članice EU-a, među njima i Hrvatsku.

Umrli članovi benda

U buktinji su umrli i članovi bend DNK koji je nastupao te večeri - pjevač Andrej Gjorgjieski, fotograf Aleksandar Efremov, prateća pjevačica Sara Projkovska, bubnjar Gjorgi Gjorgiev te klavijaturist Filip Stevanovski. Dva druga člana benda preživjela su prvotni požar, no istog su dana poginuli od zadobivenih ozljeda. Jedini preživjeli bio je Vladimir Blažev, drugi pjevač, koji je zadobio opekline lica i ruku. Nažalost, on je u listopadu također podlegao ozljedama, a broj umrlih tako se popeo na 63.

Život je izgubio i Ile Gocevski, vozač hitne pomoći koji je tijekom dana žrtve prevozio u bolnicu. Preminuo je u snu 17. ožujka, dan nakon požara, nakon što se vratio kući kako bi se odmorio. Uzrok smrti bio je srčani udar uzrokovan prekomjernim naporom.

Niz propusta

Istražitelji su utvrdili da je klub više od deset godina radio nezakonito, bez minimalnih tehničkih uvjeta, dozvola te osnovnih protupožarnih standarda. Rekonstrukcije su se izvodile bez nadzora, koristili su se lako zapaljivi materijali, a prostor nije zadovoljavao ni najosnovnije sigurnosne standarde.

Državno odvjetništvo nakon nesreće je podignulo optužnice protiv 34 fizičke i tri pravne osobe, a sve ih se teretilo za "teško djelo protiv opće sigurnosti". Istraga je u početku obuhvatila 45 fizičkih osoba, među njima i vlasnika objekta. Međutim, zbog nedostatka dokaza postupak je obustavljen za njih 11, među koje spadaju i dva bivša ministra gospodarstva. Jedan od osumnjičenih u međuvremenu je preminuo. Na popisu se nalaze vlasnici, upravitelji, bivši gradonačelnici, zaštitari i državni službenici.

Tragedija u Kočanima je inače najgori požar u povijesti Sjeverne Makedonije te najsmrtonosniji požar u noćnom klubu u Europi još od buktinje koja je izbila 2015. godine u Bukureštu - tada su umrle 64 osobe.

