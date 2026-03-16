Rekli su im kako Formula 1 nije za djevojke: 'Rugaju nam se i o nama misle jedno'

Rekli su im kako Formula 1 nije za djevojke, ali one su se oglušile na to i krenule svojim putem kako bi ostvarile snove. No, idemo redom. Na mnogo načina, Rachel Robertson tipična je britanska tinejdžerica.

Vole miris benzina

Slobodno vrijeme provodi družeći se s prijateljima na ručku i odlazeći na nastavu na fakultetu na jugu Engleske, nedaleko od svog doma.

No u jednom očitom pogledu ona je daleko od tipične tinejdžerke i djevojke. Jer kada obuče svoje trkaće odijelo za posao – sjedeći za volanom elegantnog trkaćeg automobila od 174 konjske snage, uz miris benzina u zraku i škripu guma pod sobom – Robertson je jedna od najbržih vozačica na planetu.

Otvaranje sezone F1 Akademije 2026. na stazi u Šangaju donijelo je vikend pun drame, neočekivanih preokreta i jasnih naznaka tko je novu eru natjecanja započeo na najbolji mogući način. Dok su neke vozačice iskoristile priliku za dokazivanje, druge su se suočile s gorkim razočaranjima koja će ih pratiti u nastavku prvenstva. Nakon što se slegla prašina na kineskom asfaltu, analiza vikenda otkriva jasne pobjednice i tragičarke prvog trkaćeg vikenda sezone. Austrijska senzacija i nova liderica prvenstva Ako bi se morala imenovati jedna, najveća pobjednica vikenda u Kini, to je bez ikakve sumnje Emma Felbermayr. Vozačica Rodin Motorsporta, koja nastupa pod Audijevim pokroviteljstvom, napustila je Šangaj kao vodeća u ukupnom poretku, demonstrirajući nevjerojatnu zrelost, borbenost i trkaću inteligenciju. Njen put do vrha bio je metodičan i impresivan. U prvoj utrci, gdje se startni poredak određuje obrnutim redoslijedom za prvih osam iz kvalifikacija, Felbermayr je strpljivo gradila svoj ritam. Preživjela je i rani kontakt s Ferrarijevom vozačicom Albom Larsen, koja ju je u pretjerano optimističnom pokušaju pretjecanja udarila u stražnji kraj. Srećom, njen bolid nije pretrpio oštećenje, a Austrijanka je u završnici utrke s dva fantastična kasna pretjecanja nadmašila Payton Westcott i Rafaelu Ferreiru te osigurala treće mjesto i prvi Audijev podij u F1 Akademiji. No, prava demonstracija njene kvalitete uslijedila je u drugoj, glavnoj utrci. Krenuvši s treće pozicije, odmah na startu je iskoristila lošiji početak Alishe Palmowski i probila se na drugo mjesto. Iako je liderica utrke Alba Larsen stvorila naizgled sigurnu prednost, Felbermayr nije posustajala. Izlazak sigurnosnog automobila dao joj je priliku koju je objeručke prihvatila. Nakon što je Larsen napravila katastrofalnu pogrešku pri ponovnom startu, Felbermayr je preuzela vodstvo i do kraja utrke ga nije ispuštala, unatoč snažnom pritisku Palmowski u posljednjem krugu. Hladnokrvno je obranila poziciju i stigla do svoje prve pobjede u glavnoj utrci F1 Akademije, okrunivši vikend iz snova s 31 bodom i vodstvom u prvenstvu. Nizozemka dominirala, Amerikanka iznenadila Iako je Felbermayr ukrala glavne naslove, vikend je iznjedrio još nekoliko junakinja. Nina Gademan, vozačica Alpinea i tima MP Motorsport, odradila je posao iz udžbenika u prvoj utrci. Krenuvši s pole positiona zahvaljujući obrnutom gridu, vodila je od prvog do posljednjeg kruga i suvereno stigla do pobjede. Čak ni prekid utrke i izlazak sigurnosnog automobila nisu je omeli. Savršeno je kontrolirala ponovni start i nije dopustila suparnicama ni najmanju šansu. Uz četvrto mjesto u drugoj utrci, Gademan je skupila 22 boda i nalazi se na trećem mjestu u prvenstvu, potvrdivši status jedne od favoritkinja. Veliko iznenađenje vikenda priredila je debitantica Payton Westcott. Vozačica PREMA Racinga, poduprta od strane Mercedesa, pokazala je iznimnu mirnoću. Nakon šestog mjesta u prvoj utrci, u drugoj je vozila bez greške i iskoristila probleme vozačica ispred sebe kako bi se popela na pobjedničko postolje, osvojivši treće mjesto. Za debitanticu je to bio izvanredan rezultat koji je smješta na četvrto mjesto u poretku s 18 bodova. Ne smije se zaboraviti ni Alisha Palmowski. Iako joj je pobjeda izmakla, vozačica Red Bulla osvojila je prvi pole position sezone dominantnim krugom u kvalifikacijama i završila druga u glavnoj utrci, što je svrstava na drugo mjesto u prvenstvu s 25 bodova. San o pobjedi rasplinuo se u jednoj pogrešci Na drugoj strani spektra emocija nalazi se Albe Hurup Larsen. Vozačica Ferrarijeve akademije bez sumnje je najveća tragičarka vikenda. Nakon što je zbog incidenta s Felbermayr prvu utrku završila na posljednjem mjestu, u drugoj je utrci pokazala zašto slovi za jednu od najbržih vozačica. S druge startne pozicije lansirala se poput rakete, preuzela vodstvo od Palmowski prije prvog zavoja i počela graditi uvjerljivu prednost. Kontrolirala je utrku, djelovala nedodirljivo i činilo se kako juri prema sigurnoj pobjedi. A onda je uslijedio šok. Izlazak sigurnosnog automobila na stazu poništio je njenu prednost. Prilikom ponovnog starta, u posljednjem zavoju prije startno-ciljne ravnine, Larsen je napravila neshvatljivu pogrešku. Prebrzo je ušla u zavoj, izgubila kontrolu nad stražnjim krajem bolida i izletjela u šljunak. Dok se vratila na stazu, pala je na osmo mjesto. San o pobjedi nestao je u djeliću sekunde. Iako se uspjela oporaviti i završiti kao osma, gorak okus propuštene prilike ostat će dugo prisutan. Bio je to trenutak koji je definirao ishod utrke i potencijalno usmjerio tijek ranog dijela prvenstva. Sudari i razočaranja zaokružili vikend Larsen nije bila jedina koja je Šangaj napustila razočarana. Vikend za zaborav imale su i Williamsova vozačica Jade Jacquet te Esmee Kosterman, koje su sudarom u šestom krugu druge utrke izazvale izlazak sigurnosnog automobila i završile svoj nastup. Razočarana je ostala i domaća vozačica Shi Wei, koja je kao wildcard natjecateljica morala odustati u završnici druge utrke nakon kontakta s Rachel Robertson. Branitelji naslova, tim PREMA Racing, također nemaju razloga za zadovoljstvo. Unatoč snažnoj vozačkoj postavi, nakon prvog vikenda nalaze se tek na diobi trećeg mjesta u poretku konstruktora, daleko od očekivanog starta. Prva runda sezone u Kini ponudila je spektakularan uvod. Emma Felbermayr i Rodin Motorsport imaju početni zamah, no prvenstvo je dugo i neizvjesno. Već sljedeća postaja, kanadski Montreal, pokazat će jesu li rezultati iz Šangaja bili samo trenutni bljesak ili naznaka novog odnosa snaga u F1 Akademiji.

Ova 18-godišnjakinja dio je elitne skupine žena koje se probijaju u svijet automobilizma, sport koji od samih početaka dominiraju dvije institucionalne sile – muškarci i novac.

'Dečki ne žele priznati da si bolja'

Robertson sudjeluje u F1 Academy, prvenstvu namijenjenom isključivo ženama koje je osnovala Formula 1 Group. Želi postati prva vozačica u posljednjih 50 godina koja će se kvalificirati za samu Formulu 1 – najpopularniju godišnju sportsku seriju na svijetu. Kada je počela voziti karting s 14 godina, Robertson se sjeća da je gotovo uvijek bila jedina djevojka na stazi.

Utrke je vozila protiv dječaka koji su je, kako kaže, često doživljavali kao smetnju, a ne kao ozbiljnu suparnicu.

"Često u svojoj glavi misle: ‘Ma to je samo neka djevojka ispred mene, lako ću je izgurati sa staze.’“

Isti ti dječaci, kaže Robertson, često nisu imali što reći kada bi ona prošla ciljem prije njih.

"Ne žele priznati da si zapravo bolja“, tvrdi Rachel Robertson i nastavlja:

"Ako izgubiš od nekolicine njih, onda će reći: ‘To je bilo dobro, ali ako pobijediš? Neće reći ništa", prenosi njezine riječi ugledni britanski BBC.

Sličnu priču ima i nizozemska vozačica Esmee Kosterman.

Dvadesetogodišnjakinja se sjeća kako su se neki dječaci protiv kojih se utrkivala prema njoj odnosili neprijateljski.

"Uvijek su govorili: ‘To nije za djevojke’ i ‘to nije tvoj sport’. Rugali su se“, kaže ona.

Kostermanina strast prema utrkama počela se razvijati kada je imala šest godina.

Kao dijete, majka ju je nakon škole vodila na satove plesa, dok je njezin otac, zaljubljenik u automobilizam, vodio njezina brata na lokalnu trkaću stazu.

"Rekla sam roditeljima: ‘Ne želim plesati, želim ići tamo, na stazu – voziti!’ I tu je sve počelo“, prisjeća se uz smijeh.

Robertson i Kosterman među vozačicama su koje se ove godine prvi put natječu u F1 Academyju, a već koriste savjete svojih iskusnijih suparnica. Alba Larsen vozi drugu godinu u F1 Academyju i sada je dobila prestižno mjesto koje sponzorira talijanski gigant Ferrari – najveća sila u automobilizmu.

Prije nekoliko godina, 17-godišnjakinja iz Danske bi se nasmijala da joj je netko rekao gdje će danas biti.

Tijekom pandemijskog zatvaranja 2020., kada su mnogi sportovi bili otkazani zbog pravila o fizičkom kontaktu, prijatelj ju je pozvao da isproba karting. Bio je to potpuno drugačiji svijet od njezina uobičajenog hobija – rukometa – ali kaže da se tada u njoj zapalila iskra.

Larsen se živo sjeća sitnih neravnina na asfaltu, mirisa spaljene gume i osjećaja kako joj se glava naglo zabacuje unatrag kada pritisne gas.

'Ne smiješ napraviti previše pogrešaka'

"Nisam vozila jako brzo… ali sjećam se tog nevjerojatnog naleta adrenalina“, kaže. „Preplave te sve te emocije – i mislim da sam se tada zaista zaljubila u vožnju.“

Larsen kaže da nikada nije mislila kako bi njezina strast mogla postati karijera jer nije vidjela žene koje se natječu na najvišoj razini profesionalnog automobilizma.

I upravo je to problem koji F1 Academy pokušava riješiti. Automobilizam je jedan od rijetkih sportova u kojem muškarci i žene – barem u teoriji – mogu potpuno ravnopravno konkurirati jedni drugima. Međutim, gledajući najvišu razinu tog sporta, to se ne bi moglo zaključiti, jer njime i dalje gotovo potpuno dominiraju muškarci s novcem. Posljednja žena koja je nastupila u utrci Formule 1 bila je Talijanka Lella Lombardi 1976. godine. Prema najnovijim istraživanjima, samo 10% vozača uključenih u automobilizam danas su žene.

Sudjelovanje žena najviše je u kartingu, gdje doseže 13% – kategoriji utrkivanja u kojoj gotovo svi profesionalni vozači, uključujući Robertson, Kosterman i Larsen, započinju svoje karijere.

U višim kategorijama taj se udio smanjuje na svega 7%. F1 Academy osnovana je 2023. godine kao dio ambicioznog plana da se žene vrate u redove Formule 1 i poveća broj vozačica.

U osnovi, riječ je o svojevrsnom razvojnom programu za mlade vozačice koje su već pokazale talent u nižim razinama kartinga.

Kako bi razvile svoje vještine, F1 Academy pruža vrstu institucionalne potpore koja je u prošlosti uglavnom bila dostupna samo muškarcima – financiranje, trening i, što je najvažnije, vrijeme provedeno na stazi.

U hijerarhiji automobilizma taj program najsličniji je Formuli 4 – početnoj međunarodnoj kategoriji jednosjeda.

Vozačice imaju 14 utrka kroz sedam natjecateljskih vikenda kako bi osvojile naslov prvakinje F1 Academyja, što im donosi potpuno financirano mjesto u utrkama discipline koju same odaberu.

No postoji i jedna kvaka – za one rijetke koje dobiju priliku, vjerojatno će imati samo dvije godine u akademiji da se dokažu.

Ako u tome ne uspiju, morat će nastaviti borbu bez te potpore. F1 Academy nije bez kritika. Neki, uključujući četverostrukog svjetskog prvaka Formule 1 Maxa Verstappena, izrazili su zabrinutost da su bolidi u toj seriji prespori kako bi vozačicama omogućili pravi napredak prema Formuli 1.

Drugi su doveli u pitanje smisao odvajanja vozačica u posebnu kategoriju.

Larsen kaže da je pritisak na žene u automobilizmu velik.

"Ne smiješ napraviti previše pogrešaka jer će ljudi odmah reći: ‘To su žene vozačice, naravno da će se to dogoditi. Ali to nije tako. I ja mogu biti agresivna!“'

'Žene neurološki nisu iste kao muškarci'

Robertson se raduje prilici da uči od drugih žena na stazi nakon godina u kojima se često osjećala usamljeno.

"Žene neurološki nisu iste kao muškarci. Postoji mnogo razlika i vrlo sam znatiželjna vidjeti kako će se to pokazati kada svih 18 nas vozimo zajedno“, govori Robertson.

Na vozačice također snažno djeluje i financijski pritisak. Cijena početnog trkaćeg kartinga može biti i više od 7.500 funti (oko 10.000 američkih dolara), a žene često teže dolaze do ranih ulaganja i sponzorstava – što je presudan faktor za nastavak karijere u tom sportu.

Ipak, za razliku od nekih ranijih projekata usmjerenih na žene u automobilizmu (poput ugašene serije W Series), čini se da je F1 Academy projekt dugog daha.

Serija ima višegodišnje partnerstvo sa svih 11 timova Formule 1 te potporu velikih sponzora.

Najnovija prvakinja, Francuskinja Doriane Pin, ove je godine postala razvojna vozačica za Mercedesov F1 tim. Prvakinje iz 2023. i 2024. – Španjolka Marta García i Britanka Abbi Pulling – također su i dalje aktivne na stazama, natječući se u regionalnim i međunarodnim prvenstvima.

"Sjećam se kada sam imala osam godina u osnovnoj školi i pisala na temu ‘što želiš biti kad odrasteš’“, izjavila je Robertson i zaključila.

‘Vozačica Formule 1.’ To je ona sjajna zlatna zvijezda.“

POGLEDAJTE VIDEO: RTL-ovi stručni komentatori o Velikoj nagradi Kine