Dvostruko lice Šangaja: Pobjede za Gademan i Felbermayr na startu sezone

Otvaranje sezone F1 Academy 2026. na stazi u Šangaju, gdje je serija ove godine vozila umjesto Formule 2 i Formule 3, ponudilo je sve što ljubitelji utrkivanja mogu poželjeti. Odluka da glavne juniorske serije preskoče Kinu zbog visokih troškova i logistike bila je dio strategije za jačanje vidljivosti F1 Academy, koja je tako dobila priliku zasjati na velikoj pozornici. Dvije utrke donijele su dvije različite pobjednice, Ninu Gademan i Emmu Felbermayr, te jasno dale do znanja da će borba za naslov prvakinje biti potpuno neizvjesna od samog početka.

Gademan sigurna, Felbermayr oduševila u završnici

Subotnja utrka, vožena s obrnutim poretkom najboljih osam iz kvalifikacija, u potpunosti je pripala Nini Gademan. Vozačica tima MP Motorsport, podržana od Alpinea, iskoristila je prvu startnu poziciju i vodila od prvog do zadnjeg kruga. Njezinu prednost od jedne i pol sekunde nije ugrozio ni izlazak sigurnosnog automobila sredinom utrke, uzrokovan preoptimističnim pokušajem pretjecanja Albe Larsen, koja je u kontaktu s Felbermayr slomila prednje krilo. Iza Gademan, priču dana ispisala je debitantica Natalia Granada, osvojivši senzacionalno drugo mjesto u svojoj prvoj utrci u jednosjedu. Ipak, potez utrke pripao je Emmi Felbermayr, koja se u posljednjem krugu s dva sjajna manevra probila sa šestog na treće mjesto i donijela Audiju prvi podij u povijesti serije.

Pogreška Larsen otvorila vrata za povijesnu pobjedu Audija

Nedjeljna glavna utrka donijela je potpuni preokret. Iako je Alisha Palmowski startala s najbolje pozicije nakon što je dominirala kvalifikacijama s prednošću od gotovo pola sekunde, vodstvo je na samom startu preuzela Alba Larsen. Vozačica s podrškom Ferrarija vozila je uvjerljivo i gradila prednost sve do izlaska sigurnosnog automobila. No, trenutak koji je odlučio pobjednicu dogodio se pri ponovnom startu. Larsen je pod pritiskom napravila pogrešku, izletjela preširoko u posljednjem zavoju i pala u poretku. Taj poklon objeručke je prihvatila Emma Felbermayr, koja se našla na čelu kolone. Austrijanka je preuzela vodstvo i u napetoj završnici, pod golemim pritiskom, uspjela obraniti sve napade Alishe Palmowski te stići do svoje druge pobjede u karijeri, prve za Audi.

Larsen najveća tragičarka, debitantice pokazale zube

Bez sumnje, najveća tragičarka vikenda je Alba Larsen. Pokazala je iznimnu brzinu tijekom cijelog vikenda, no dvije ključne pogreške, jedna u napadu i druga u obrani, koštale su je sigurnih postolja, a vjerojatno i pobjede u nedjelju. S druge strane, uz Granadu, odličan dojam ostavila je i debitantica Payton Westcott, koja je drugu utrku završila na postolju, osvojivši treće mjesto za Mercedes.

Nakon uzbudljivog vikenda, Nina Gademan napušta Kinu kao vodeća u prvenstvu, ali sa svega šest bodova prednosti ispred Emme Felbermayr, koja je svojom pobjedom najavila da je "više ne treba smatrati autsajderom". Sezona se nastavlja u svibnju u Montrealu, gdje se očekuje nastavak neizvjesne borbe.

POGLEDAJTE VIDEO: Markek: 'Napetost kod Verstappena je očita, jako je nezadovoljan promjenama'