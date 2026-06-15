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Nešto se čudno događa na Svjetskom prvenstvu: Utakmice stalno kasne

Nešto se čudno događa na Svjetskom prvenstvu: Utakmice stalno kasne
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Foto: MICHAEL STEELE/Getty images/Profimedia

Najviše je “pobjegao” start dvoboja Meksika i Južne Afrike

15.6.2026.
11:18
Sportski.net
MICHAEL STEELE/Getty images/Profimedia
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Škotski navijači konačno su dočekali povratak svoje reprezentacije na Svjetsko prvenstvo nakon dugih 28 godina, pa im ni kratko kašnjenje od nekoliko minuta prije utakmice protiv Haitija u Massachusettsu nije previše zasmetalo. Uslijedila je i velika nagrada za strpljenje, pobjeda 1:0, prva škotska na SP-u još od 1990. godine.

No, početni zvižduk nije bio iznimka, već dio šireg obrasca na turniru 2026. Naime, svih prvih osam utakmica počelo je sa zakašnjenjem, a prosjek kašnjenja iznosi oko tri minute.

Najviše je “pobjegao” start dvoboja Meksika i Južne Afrike, koji je kasnio šest minuta, dok su Katar i Švicarska krenuli gotovo pet minuta iza rasporeda. S druge strane, najtočniji su bili susreti Australije i Turske te Južne Koreje i Češke, s minimalnim odstupanjem od planiranog vremena.

Iako se radi o kratkim pomacima, FIFA-in strogo definirani raspored prije utakmica, od izlaska momčadi na teren do izvođenja himni, jasno pokazuje koliko je svaki detalj unaprijed isplaniran, posebno zbog televizijskih prijenosa i oglašivačkih termina. Upravo zato, i ovakva manja kašnjenja postaju tema za analizu na velikom turniru.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026Sp 2026.
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