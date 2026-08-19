Celtic napravio ogroman korak prema Ligi prvaka, uvjerljiv i Bodo Glimt

U srijedu su odigrane još četiri prve utakmice play-offa Lige prvaka, a veliki su korak prema grupnoj fazi elitnog natjecanja napravili nogometaši norveškog Bodo Glimta i škotskog Celtica.

Odličan je posao obavio norveški Bodo koji je prošle sezone nekoliko puta šokirao velike europske klubove. U grupnoj fazi je pobijedio Manchester City i madridski Atletico, dok je u nokaut fazi izbacio milanski Inter.

Sada su Norvežani pobijedili nizozemski NEC Nijmegen u gostima u prvom ogledu s 3-1. Fet je doveo Bodo u vodstvo u 25. minuti, dok je u završnici prvog dijela Helmersen pogodio s bijele točke za 2-0. Aleesami je u 50. minuti povećao na 3-0, dok je počasni gol za domaćina dao Bischoff pet minuta prije kraja.

Cijelu je utakmicu za domaći NEC odigrao hrvatski nogometaš Darko Nejašmić

Celtic je u Glasgowu svladao austrijski LASK iz Linza s 3-0 i otvorio sebi vrata Lige prvaka. Nygren je u 26. postigao prvi pogodak na susretu, a potom je posao zgotovio Duran golovima u 38. i 67. minuti.

U Bukureštu je Hapoel Beer Sheva svladao azerbajdžanski Sabah 2-1 iako su gosti, koje vodi nekadašnji trener Hajduka Valdas Dambrauskas, rano poveli golom Šimića u šestoj minuti. Preokret su kreirali East golom u 43. i Zlatanović koji je bio strijelac za 2-1 u 79. minuti.

Slovensko Celje je odigralo ohrabrujućih 1-1 u Bratislavi kod Slovana. Domaćin je poveo pogotkom Cerepkaija u 15. minuti, a izjednačio je Avdyli golom u 41. minuti.

Liga prvaka, play-off (prve utakmice):

Celtic - LASK Linz 3-0 (Nygren 26, Duran 38, 67)

Hapoel Beer Sheva - Sabah Masazir 2-1 (East 43, Zlatanović 79/Šimić 6)

NEC Nijmegen - Bodo Glimt 1-3 (Bischoff 85/Fet 25, Helmersen 44-11m, Aleesami 50)

Slovan Bratislava - Celje 1-1 (Cerepkai 15/Avdyli 41)

Utorak:

Dinamo - Viking 2-2 (Beljo 6, Lisica 10/Christiansen 26, Tripić 39)

Fenerbahce - Lyon 1-1 (Greenwood 47/Openda 40)

Levski - AEK 0-0