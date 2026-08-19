'Reći ću vam zašto se Dinamo ne treba bojati uzvrata. Boysi? Oni su već dugo u formi'

Nakon neočekivanih 2-2 na Maksimiru protiv norveškog Vikinga, nogometni trener Karlovca, bivši profesionalni nogometaš Dinama i reprezentacije Hrvatske Igor Pamić za Net.hr je detaljno prokomentirao utakmicu. U otvorenom razgovoru, Pamić se osvrnuo na Dinamovu propuštenu prednost od 2-0, individualne pogreške koje su dovele do golova, ali i izrazio čvrst optimizam uoči uzvrata u Norveškoj, unatoč specifičnim uvjetima koji čekaju zagrebačke plave.

'Žao mi je, jer povesti 2-0 je velika privilegija'

Igore, kako ste vidjeli ovu utakmicu, 2-2 na kraju?

"Meni je osobno žao, meni je jako žao, jer povesti u ovako bitnoj utakmici 2-0, u samom početku je velika privilegija i to nakon, budimo realni, katastrofalne greške njihovog stopera."

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Dinamo je skromnu momčad trebao mirnije privesti kraju'

Što se dogodilo nakon tog vodstva i kako komentirate igru u drugom poluvremenu?

"Lako je sad pametovati. Dinamo je igrao drugo poluvrijeme puno organiziranije u obrani, a istovremeno u posjedu bio dovoljno opasan i stvorio dovoljno situacija. Držim da je trebalo biti malo strpljiviji, pogotovo nakon 2-0 i ne dozvoliti, jednostavno ne dozvoliti da se Viking vrati. Moram ovo reći, ne poznajem Viking, ali prema viđenom protiv Dinama, to je skromna momčad. To je definitivno skromna momčad. Ok, to je borbena momčad, to je organizirana momčad, međutim po kvaliteti i po znanju, oni su vrlo skromni. Dinamo je po meni još uvijek u prednosti jer je puno kvalitetniji."

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

'Umjetna trava? Dinamo je tehnički previše dobar da bi mu to smetalo'

Uzvrat se igra na umjetnoj travi, što se često spominje kao problem za naše klubove. Trebamo li se toga bojati?

"Znam, dobro, ali uvjeren sam da je Dinamo spreman na to. Dinamo je znao, i znao davno već, da kad su išli na Vikinga, da moraju na umjetnu travu i da su sve poduzeli da Dinamo izgleda onako kako treba izgledati. I opet ponavljam, Dinamo je tako tehnički dobar i bolji još od ovog Vikinga da bi ta umjetna trava smetala. Ne vidim nikakav problem u umjetnoj travi, moram priznati kao što se ne bojim Vikinga u uzvratu, iako je svaka utakmica posebna. Sve je na strani Dinama, kvaliteta pogotovo, ne samo individualna nego i kolektivna, tako da ja ne vidim zašto bi se plašili tog uzvrata."

'Dvije naše greške, dva njihova gola, ali prvi je bio čudesan'

Spomenuli ste pogreške. Jesu li golovi Vikinga isključivo plod Dinamovih grešaka ili moramo odati priznanje i Norvežanima?

"Trebao je ovaj s klupe (Mario Kovačević op.a) malo umiriti momčad i reagirati. Kapital od 2-0 i tako sjajan ulazak u utakmicu se trebao održati, a ne samo tako prosuti. Vidjeli smo da je u tranziciji prema naprijed Dinamo bio jako dobar, čak je imao i šansu za 3-0. Ja sam uvjeren da bi onda bolje završilo. Ali da, dvije greške Dinama - dva gola, s tim da moramo priznati da je prvi gol čudesan. Christiansena... fantastično. Ali i ovaj drugi gol je lijepo pogođen, tako da nije samo greška, nego moramo pohvaliti i reakcije njihovih igrača. Znali smo da je opasno, da je to Liga prvaka i da te takve greške mogu koštati."

'Igrači su htjeli pobjedu za 40. rođendan Boysa'

Za kraj, kakva je bila atmosfera? Bad Blue Boysi su proslavili 40. rođendan, no poklon u vidu pobjede je izostao.

"Atmosfera je bila fantastična, slavio se 40. rođendan, ali nažalost Dinamo nije nagradio BBB-ovce pobjedom. Igrači Dinama su davali sve od sebe, a i Bad Blue Boysi su u formi, evo, recimo, već dugo vremena i to je najbitnije. Igrači Dinama su htjeli, radi Boysa i sedam tisuća drugih navijača na utakmici, pobijediti. Tako su se ponašali. Bili su dobri, trkački raspoloženi, dogodilo se što se dogodilo, međutim ova utakmica po meni osobno treba poslužiti svima što ne raditi, što raditi. Dinamo je bolji, treba se bolje pripremiti za uzvrat u Norveškoj. Ponavljam, uvjeren sam da će Dinamo proći u Ligu prvaka", zaključio je Igor Pamić.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL