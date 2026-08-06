'Dalića će tamo voljeti i cijeniti, a za tu lovu i Hrvatska će lijepo izgledati izdaleka'

Zlatko Dalić postat će novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. I do nas je došla ova informacija vlastitim kanalima. Već se neko vrijeme zna da bivši izbornik Vatrenih na stolu ima bogatu ponudu iz UAE koja vrijedi 5 milijuna eura godišnje i da je pitanje vremena kad će ju prihvatiti. Za spomenuti kako bi Zlatko Dalić trebao potpisati ugovor na četiri godine. Više o tome čitajte - OVDJE.

Informacija da izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić preuzima klupu Ujedinjenih Arapskih Emirata već je neko vrijeme prisutna u medijskom prostoru, a sada se čeka samo službena potvrda. Ovo je novi izazov za najuspješnijeg hrvatskog izbornika u povijesti. O Dalićevom odlasku, razlozima i budućim izazovima u razgovoru za Net.hr govori Igor Pamić, bivši hrvatski profesionalni nogometaš i reprezentativac Hrvatske, danas trener NK Karlovac. On smatra da je taj potez potpuno logičan i zaslužen.

Zlatko Dalić, najuspješniji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, ide u sigurne vode. Poznaje mentalitet, radio je već u tom dijelu svijeta, ali ne samo to, nego ide i tamo gdje će biti cijenjen i voljen. Igor Pamić.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

'Vrijediš onoliko koliko te plate'

Kako gledate na Dalićev potez i novi posao, koji bi uskoro i trebao postati služben?

Ne volim komentirati novac niti tko koliko zarađuje. Svaki euro ili svaki svoj dolar koji je zaslužio, Dalić je i zaradio. Ne bih o tome stvarno, više se volim zadržati na sportskom dijelu, ali ako je i to točno, čovjek je takve rezultate napravio i potvrdio ovu svoju ponudu. To je najbolja potvrda vrijedi li Dalić ili ne. Jer, komentiramo da vrijediš onoliko koliko ti netko plati. Malo da se vratim na Ćiru. Kad imaš pet milijuna godišnje, nekako će ti i Hrvatska lijepo izgledati i izdaleka.

"Na prvu, uvijek se nešto priča i kalkulira. Ako je točno što vi pišete i što pišu neki ostali hrvatski mediji, vjerojatno je istina i točna informacija, mogu reći da Zlatko Dalić, najuspješniji izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, ide u sigurne vode. Poznaje mentalitet, radio je već u tom dijelu svijeta, ali ne samo to, nego ide i tamo gdje će biti cijenjen i voljen. To je vrlo, vrlo, vrlo bitno. Znači, gdje neće biti osporavan, gdje je već dokazan i dolazi u Ujedinjene Arapske Emirate kao Bog. To će mu puno olakšati da s momčadi ostvari očekivanja koja budu pred njega postavljena. Poznaje mentalitet, poznaje igrače, poznaje ligu, poznaje sve. Neće mu biti lako, neće imati kvalitetu u momčadi koju je imao u Hrvatskoj, ali opet, ponavljam, pitanje je koji će mu ciljevi biti. Ja sam uvjeren da ih Dalić može ostvariti", govori nam Pamić.

Ponuda koju već neko vrijeme ima na stolu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je bogata. Dobra lova, jako dobra...

"Ne volim komentirati novac niti tko koliko zarađuje. Svaki euro ili svaki svoj dolar koji je zaslužio, Dalić je i zaradio. Ne bih o tome stvarno, više se volim zadržati na sportskom dijelu, ali ako je i to točno, čovjek je takve rezultate napravio i potvrdio ovu svoju ponudu. To je najbolja potvrda vrijedi li Dalić ili ne. Jer, komentiramo da vrijediš onoliko koliko ti netko plati. Malo da se vratim na Ćiru. Kad imaš pet milijuna godišnje, nekako će ti i Hrvatska lijepo izgledati i izdaleka."

Zasićenje i pritisak javnosti

U Hrvatskoj je često bio osporavan, unatoč nevjerojatnim rezultatima. To mu je smetalo...

"Nije Dalić to htio. Dalić je bio pod nekim pritiskom koji mu je javnost stvarala. Ma, budimo realni, Dalić je sam sebi najveći pritisak stvorio jer je najbolji nogometni trener u Hrvata svih vremena i normalno da je tako, hvala Bogu da si ga je stvorio. Znači da smo mi napravili s njim rezultat koji nismo možda ni očekivali, nego smo ga sanjali pa smo ga dobili, a znači i to da mu je bilo stalo da na klupi Hrvatske ostvari što bolji rezultat. Za njega biti izbornik Hrvatske nije bio samo posao, nego više od toga, poziv i misija. Tko bi bio toliko lud i htio otići iz Hrvatske, svoje države negdje drugdje. Međutim, on je odlučio da je to za njega najbolje i jasno i glasno je naglasio da je to najbolje i za njegovu obitelj i to je u ovom momentu ključno. Želim mu puno sreće i fantastičnih rezultata. On je to sa svim ljudskim i nogometnim karakteristikama i zaslužio".

Provjereni stožer s velikim pojačanjem

S njim će vjerojatno ići Ćorluka, Dražen Ladić i ostatak stručnog stožera kojeg je imao na klupi Hrvatske, a spominje se i Branko Ivanković koji još, prema našim saznanjima, nije donio odluku da postane direktor reprezentacije UAE. Još se ne zna hoće li s Dalićem put Zaljeva i Danijel Subašić.

"Okružio se dobrim ljudima kojima vjeruje. Kao što je vukao poteze na terenu, takav je i van terena, u pripremi, tako da je to uvijek povezano jedno s drugim. I ne sumnjam ni u jednu njegovu odluku. Tamo će biti drugi mentalitet, druga kvaliteta i trebat će mu to ekstra iskustvo koje ima stručnjak kao što je Branko Ivanković. Znamo koliko se oni poštuju i cijene jedan drugog, koliko su si dobri. Sigurno je to potez onaj koji još više garantira Daliću i njegovom stožeru da će napraviti ono što se od njih očekuje", zaključio je Igor Pamić.