Hit trener otkrio nepoznato o Daliću: 'Izložen je prevelikom stresu zbog jedne stvari'

Nikola Šafarić, trener i sportski direktor NK Varaždin koji je s klubom ostvario povijesni uspjeh osvajanjem trećeg mjesta u SHNL-u, bio je gost podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" kojeg je ugostio u svom klubu u Varaždinu. U opsežnom razgovoru, osim o klupskoj sezoni, Šafarić detaljno govori i o nadolazećem Svjetskom prvenstvu, očekivanjima od hrvatske nogometne reprezentacije te o statusu i pritisku s kojim se nosi izbornik Zlatko Dalić.

Prijateljske utakmice i jake provjere Hrvatske uoči SP-a, protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja i protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja, gledajte na kanalu Nove TV na platformi Voyo.

Mislim da on ima veliki stres, i možda i preveliki u odnosu na ono što je sve napravio za hrvatsku reprezentaciju i naše navijače. I svjestan je da opet želi napraviti odlične rezultate, da opet razveseli cijeli naš narod i on će sigurno dati sve od sebe da to bude tako. Nikola Šafarić u 'Maksanovom korneru'.

'Prolazak skupine je cilj, a onda samo uživati'

Koja su vaša očekivanja od hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu i što bi za vas bio uspjeh?

"Prije svega, možda je malo drugačije gledam na našu reprezentaciju i na nogomet od nekih drugih. Mislim da je odlazak na Svjetsko prvenstvo veliki uspjeh. Mislim da bi izbornik, koliko vidim, razmišljao na taj način. Prolazak skupine je bio prvi neki zadatak i cilj koji svi želimo da se ostvari. A nemamo onako zanimljivu skupinu, kao nagazna mina izgleda i neće biti sigurno lako. Kroz ove zadnje prijateljske utakmice koje smo igrali mislim da smo pokazali da imamo kvalitetu i da se sigurno od nas mogu očekivati velike stvari, ali ja isto na našoj reprezentaciji nikada ne bih radio neki pritisak. Ne bih stvarao tu da se nešto mora. Naravno da imamo vrhunske igrače u vrhunskim klubovima i da su oni kad igraju za reprezentaciju posebno motivirani, da će dati sve od sebe da pokušaju napraviti opet vrhunski rezultat. Ako će biti prilike za medalju, oni će to napraviti i mislim da mi moramo svi biti jedna velika podrška njima. I ako mi prođemo skupinu, a vjerujem da hoćemo, sve dalje samo treba uživati i treba biti podrška cijele nacije", govori Nikola Šafarić.

U kojem segmentu igre će Dalić na ovom Svjetskom prvenstvu, gledajući iz vaše perspektive, imati najveći izazov slaganja taktike i na čemu će bazirati igru?

"Kako su se neki igrači, najviše u tom defanzivnom dijelu, dizali kroz sezonu, posebno Luka Vušković, vidi se da izbornik gleda na drugačiji način. Postaje puno pragmatičniji, promijenio je i sustav. Igrali smo sa tri iza, odnosno sa pet, i tu se vidi da ćemo se prilagoditi ovisno o kvaliteti protivnika i da želimo iz svake utakmice izvući maksimum. Ja sam uvjeren u to i siguran sam da će oni uvijek napraviti dobar skauting protivničke momčadi i isto tako odabrati najbolji sustav i najbolje igrače u tom sustavu koji su u datom trenutku najspremniji i najzdraviji i koji mogu najviše dati da se ta utakmica dobije."

Varaždinska trenerska krema

Nedavno je objavljena fotografija na kojoj ste vi, Zlatko Dalić i Mario Kovačević, sve redom uspješni varaždinski treneri. Varaždin se zacementirao na trenerskoj nogometnoj karti Hrvatske.

"Da. Tu još ne smijemo zaboraviti Branka Ivankovića, koji je... Cijelo jutro smo se nas četvorica zajedno družili. Bili smo i kod župana, bili smo i kod gradonačelnika. I cijeli taj dan je nekako bio poseban meni osobno, i kasnije smo osvojili treće mjesto. I tu vidimo da ovaj klub je dao svima nama jako puno. I prije svega, mislim da smo mi veliki navijači Nogometnog kluba Varaždin. Znamo od kuda smo potekli, od kuda smo došli i koliko nam je to bitno. Ja to pokušavam prenositi i na našu akademiju i to mi je jako bitno da su svi svjesni da bez kluba je teško napredovati. Zahvalni smo svi klubu, prije svega, i ljudima koji su nam dali povjerenje i to nam daje veću obavezu da u budućnosti budemo još spremniji i na odricanje i na sve obaveze koje su ispred nas da to održavamo. Jer OK, napraviti neki rezultat, to smo rekli već puno puta, nije lako, ali još je teže to ponavljati. A mislim da su i Branko i izbornik Zlatko već nebrojeno puta pokazali da oni to rade na najbolji mogući način i meni osobno kao mladom treneru su oni velika inspiracija."

S kakvim emocijama je Zlatko Dalić otišao na pripreme za Mundijal?

"Pa, evo, bio je prisutan na toj našoj zadnjoj utakmici i kasnije smo se malo družili svi zajedno. I mislim da taj izraz njegovog lica poslije cijele te večeri i druženja je pokazao jedno zadovoljstvo i ponos na sve što se tu napravilo. I on je uvijek bio pozitivan i vjerovao je u sebe, svoju momčad, i zna da je klub uvijek iza njega i da svi mi dišemo za Hrvatsku i da će mu biti najveća podrška. I to je ono najbitnije, ja bih rekao. I mislim da on ima veliki stres, i možda i preveliki u odnosu na ono što je sve napravio za hrvatsku reprezentaciju i naše navijače. I svjestan je da opet želi napraviti odlične rezultate, da opet razveseli cijeli naš narod, i on će sigurno dati sve od sebe da to bude tako."

'Premalo se cijene hrvatski treneri'

Poznajete ga i družite se. Hoće li Zlatko Dalić ostati na klupi reprezentacije i nakon Svjetskog prvenstva?

"Mislim da i on to osjeća, da jednostavno možda premalo se cijeni ne samo njega, nego i nas hrvatske trenere kod nas u našoj državi. I to se nekako osjeti. Da se to napravilo u nekoj drugoj državi, da se to napravilo u Engleskoj, Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj, da bi to sve drugačije bilo i cijela javnost bi drugačije reagirala. Kod nas je to kao normalno da se napravi rezultat i čim se ti plasiraš na neko veliko natjecanje, mi bi trebali osvajati medalje. Po čemu? Ako gledamo našu infrastrukturu i ako gledamo u kakvim okolnostima mi radimo u odnosu na druge države... Treneri iz našeg podneblja... Kod nas se ne tretira na taj način i svi mi to osjećamo. Mislim da imamo puno više poštovanja od ostalih naroda. Svi trebamo biti ponosni na sve ovo što se tu napravilo i ako se uspijemo osvijestiti i biti realni da je to stvarno tako, onda će možda i drugačiji pristup biti i hrvatske javnosti. Ne samo prema Zlatku Daliću, nego i svim ostalim izbornicima koji će doći kasnije poslije njega, jer on je stvarno isto digao letvicu jako visoko i teško će to biti pratiti."

Je li širina kadra reprezentacije dovoljno jaka za velik broj utakmica na turniru?

"Po dosad smo to pokazivali da možemo. Nama su se tijekom i Rusije i Katara donosile smjene generacija, a nismo ni bili svjesni. I sad opet, naravno, dolaze mladi, dobri igrači koji su već i prije igrali za reprezentaciju. I nekako mi se čini da se forma diže. Možda je i najjača bila ona generacija 2018., jer je puno igrača bilo u velikim klubovima, tu je bilo i igrača iz Reala, Barcelone... Danas nemamo puno primjera, imamo, OK, Luka je u Milanu, ali već ima neke godine. Stanišić je tu u Bayernu, ali puno smo prije imali igrača u većim klubovima. S tim rosterom koji imamo, ima tri, četiri igrača koji možda odskaču, a sve ostalo je opet podjednaka kvaliteta. I ako će se desiti nedostatak nekog igrača, imamo dovoljno kvalitetne igrače koji će ih zamijeniti, a ne bi se trebala vidjeti neka razlika ili pad u igri. I to je ono opet jako bitno za našu reprezentaciju... Ja osobno jedva čekam to Svjetsko prvenstvo, veselimo se i mislim da ćemo mi biti dobri i da imamo dovoljno dobar kadar da opet napravimo dobar rezultat. Da li će to biti dovoljno za medalju, ne znam, ali mislim da se uopće ne trebamo s tim zamarati i da trebamo biti prije svega podrška cijeloj našoj reprezentaciji."