Hrvatska igra ključnu utakmicu na Europskom prvenstvu: 'Očekujem da ih pobijedimo'

U jeku Europskog prvenstva za U-17 reprezentacije, trener Varaždina Nikola Šafarić ugostio je podcast Net.hr "Maksanov korner" u kojem je, između ostalog, pričao i o U17 Hrvatskoj na Europskom nogometnom prvenstvu (UEFA European Under-17 Championship 2026) koje se igra u Estoniji. Odabranici Marijana Budimira od 18:00 po našem vremenu igraju ključnu utakmicu za prolaz skupine A na UEFA U-17 2026 Euru protiv debitanta na turniru i domaćina Estonije. Utakmicu možete gledati u prijenosu UŽIVO na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Nikola Šafarić iznio svoje viđenje rada s mladim selekcijama i izazova koji stoje pred njima. Nakon uvodnog poraza od Belgije, mlade Vatrene čeka ključna utakmica protiv domaćina Estonije za ostanak u turniru. Šafarić je detaljno analizirao situaciju u mlađim uzrastima hrvatskog nogometa, ulogu izbornika Marijana Budimira te vječno pitanje - je li važniji rezultat ili razvoj igrača.

O izborniku Budimiru i imperativu rezultata

Što možete reći o generaciji U-17 reprezentacije koju vodi Marijan Budimir i je li u takvim selekcijama važniji imperativ rezultata ili stvaranje igrača?

"Pa, Marijan Budimir već godinama s reprezentacijom radi jako dobre rezultate i silno se potvrdio u radu u mlađim uzrasnim kategorijama. Ti treneri isto jako ovise o generaciji i koliko je kvalitetna. Naravno da pokušavaju izvlačiti maksimum iz te generacije, ali ne može se trenera u tim generacijama gledati uvijek samo po rezultatu, jer jako je bitno koliko je talentirana ta generacija, a samim tim izlascima u europska ili svjetska natjecanja opet pokazujemo koliko se dobro radi. Mada mislim da mi u tim generacijama U-17, U-19 i U-15 imamo jako puno prostora za napredak i mi tu moramo zagrebati malo dublje i pogledati kakav je naš sustav natjecanja, kako to sve zajedno unaprijediti, kako i povećati još broj kvalitetnih utakmica, da imaju još kvalitetniji podražaj i da se ta djeca kvalitetnije razvijaju, jer rezultat će doći ako imaju dobar razvoj. I naravno da sve treba podrediti razvoju tih mladih igrača. Ali, tu je jako bitno i njihovo odricanje, njihov pristup nogometnoj igri i ako im je nit vodilja ljubav prema nogometu, onda im neće biti problem i taj rad i odricanje. A dosta njih tu zapinje kasnije kada kreću prema seniorskom nogometu."

'Imamo talenta, ali sustav treba poboljšati'

Hrvatska konstantno izbacuje talentirane igrače, što znači da sustav rada s mladima funkcionira dobro?

"Talent je jedno i mi talenta imamo strašno velikog. Ovo podneblje je stvarno puno ogromnih talenata, ali veliki broj kvalitetnih utakmica se treba povećati u tom periodu od 15 do 19 godina i na tome treba raditi i osmisliti. Sad su se, koliko čujem, napravile neke promjene i sigurno da ljudi koji su zaduženi za to razmišljaju o tome. Ide se u tom smjeru. Ne može se sve napraviti preko noći, ali mislim da se konačno nešto pokrenulo i da možemo očekivati u budućnosti još kvalitetnije mlade igrače."

Očekivanja na Euru i ključ za prolazak

Što očekujete od U-17 reprezentacije na Euru nakon poraza od Belgije? Mogu li proći skupinu u kojoj su još Estonija i Španjolska i što će biti ključ za prolazak?

"Teško će biti, realno. Estoniju očekujem da pobijedimo, a Španjolci su tu definitivno korak ispred nas. I teško će biti igrati protiv njih. Ali, dok se igra, sve je moguće i nadamo se prije svega da ćemo biti konkurentni, a onda da vidimo da li se može pobijediti i proći dalje. Treba pobijediti Estoniju."

Izbornik Budimir je nakon poraza istaknuo da je momčad igrala dobro, ali je izostala realizacija...

"A uvijek imaš neki segment u igri koji ti šteka. I opet, i to se sve svodi na tu neku kvalitetu. I ja gledam kroz naše neke utakmice, koliko mi stvaramo, a koliko zabijamo, s tim da smo to sve još digli. Tebi je bitno, i na treneru, ako je on stvorio dobru igru i da se izbacilo igrače u šanse da zabijaju, to je onda na igračima da oni rješavaju te situacije i da nagrade sebe i cijelu momčad. Tako da mislim da i trenere treba gledati na taj način. Na koji način momčad izgleda, kako funkcionira, kako se prezentira, kako igra, i to je onda, onda se može neka ocjena donositi i reći o treneru da radi dobar ili loš posao."

Šafarićeva analiza jasno ukazuje na to da, unatoč neupitnom talentu, hrvatski nogomet u mlađim kategorijama ima značajan prostor za napredak. Poboljšanje sustava natjecanja i povećanje broja kvalitetnih utakmica vidi kao ključ za daljnji razvoj igrača, naglašavajući da je procjena rada trenera u tim uzrastima kompleksnija od pukog gledanja rezultata. Danas smo svi uz U17 Vatrene!

Čitav podcast s Nikolom Šafarićem pogledajte u priloženom videu gore.