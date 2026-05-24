Budimir uoči Eura: 'Ova generacija Hrvatske je posebna. Vjerujem u dečke'

Hrvatska nogometna U17 reprezentacija, predvođena izbornikom Marijanom Budimirom, s velikim ambicijama otišla je na Europsko prvenstvo (UEFA European Under-17 Championship 2026) u Estoniju. Nakon impresivnih kvalifikacija, mlade nade hrvatskog nogometa našle su se u probranom društvu najboljih europskih selekcija.

Uoči početka turnira, izbornik Budimir za Net.hr otvoreno govori o očekivanjima, snazi momčadi, generacijskim talentima i filozofiji koja ga vodi. U razgovoru bez zadrške, otkriva zašto vjeruje da je ova generacija posebna i zašto Hrvatska s pravom nosi epitet nogometnog fenomena.

Hrvatska U17 reprezentacija igra u Skupini A Europskog prvenstva U17 u Estoniji zajedno sa Španjolskom, Belgijom i domaćinom Estonijom. Raspored utakmica Hrvatske U17 (po hrvatskom vremenu): 25. svibnja 2026.Hrvatska – Belgija - 14.30 Rakvere linnastaadion. 28. svibnja 2026.Estonija – Hrvatska 20.00 Lilleküla stadion, Tallinn 31. svibnja 2026.Španjolska – Hrvatska 14.30 Rakvere linnastaadion

Očekivanja na prvenstvu i snaga protivnika

Koliko je bitno otvoriti turnir pobjedom? Mnogi kažu da je prva utakmica ključna.

"Bitno je započeti turnir sa dobrim rezultatom. Međutim, nije bitna samo prva utakmica, nije najbitnija samo ta utakmica protiv Belgije. Bitne su sve utakmice, jednako tako da se za svaku utakmicu treba posebno dobro spremiti", govori u uvodu razgovora za Net.hr Marijan Budimir.

Prvi protivnik je Belgija, reprezentacija koja je imala savršen učinak u kvalifikacijama. Kako ste se pripremili za njih?

"Naravno da smo skautirali Belgiju. Pogledali smo dosta njihovih utakmica, to je jedna jako, jako dobra reprezentacija, dobro izbalansirana sa jako dobrim krilima, sa odličnom veznom linijom, sa odlična dva stopera. Uglavnom kompletna ekipa koja je imala sve pobjede u kvalifikacijskom ciklusu. To sve kaže o njihovoj snazi."

Je li pred vas postavljen imperativ rezultata ili je sam plasman na Euro već ispunio cilj?

"Pred nas nije stavljen nikakav imperativ. Kao što sam već rekao prije, ići ćemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Sam uspjeh, sam plasman na Europsko prvenstvo među sedam reprezentacija i osam domaćina je ogroman uspjeh. Kad vidite da tu nema jednoga Portugala, Nizozemske, Engleske, Njemačke, pa da ne nabrajam... To su sve velikani, da ne nabrajam sve ostale reprezentacije, a Hrvatska je među tih osam. To je stvarno veliki uspjeh."

Vaši su nogometaši mladi. Na koji se način bore s pritiskom i na koji način, konkretno, kakve alate upotrebljavate da ih zaštitite od pritiska, društvenih mreža, pisanja medija, svega što ih može poremetiti?

"Teško je u ovom modernom vremenu ostati imun na društvene mreže. Oni su sad reprezentativci, prepoznaju ih, ali imamo mi naš način pripreme utakmice gdje je najbitnije da se fokusiraju na izvedbu, ne na rezultat, pa će rezultat na kraju doći s dobrom izvedbom. Imamo svoje metode, imamo i u HNS-u zaposlene ljude koji znaju što rade i kako ih opustiti", objašnjava Marijan Budimir.

Filozofija pobjednika: 'Ne bojimo se nikoga'

Ističete jednu rečenicu: "Nikome ne priznajem da je bolji od nas". Što to točno znači za vaš pristup svakoj utakmici?

"Pa, to što sam rekao, točno to. Da nikome ne priznajem da je bolji od nas. To znači kakav sam bio kao trener, takav sam kao izbornik, što znači da u svaku utakmicu ulazimo sa jasnim planom i sa jasnim željama da budemo što bolji i da pokušamo pobijediti svaku utakmicu, pa da igramo protiv najboljih igrača na svijetu ili najbolje reprezentacije na svijetu."

Što onda protivnici mogu očekivati od vaše momčadi?

"Mi ćemo dati sve od sebe i imat ćemo svoj plan i ako budemo takvi, ako damo sve od sebe, ako se držimo plana, svakome je teško igrati protiv nas. I ako budu neke reprezentacije bolje i ako pobijede, naravno da ćemo im čestitati. Međutim, da bi bili bolji, morat će se dobro pomučiti. Malo će njih protiv nas, da kažem, lako dobijati utakmice. Tako da, mi se ne bojimo nikoga, a respekt prema svakome. I kad smo homogeni, kad smo skupa, kad se držimo taktičkog plana, onda smo opasni prema svakome. To znači da ne priznajem da je itko bolji od nas."

Zajedništvo, mladi talenti i snaga momčadi

Koja je najveća snaga ove generacije?

"Pa najjača snaga je zajedništvo. Reprezentacija je zajedno, drže se momci zajedno. Jako su dobri momci na terenu i van terena. Mi u ovoj generaciji imamo čak sedam mlađih igrača, što nijedna reprezentacija nema. Neke reprezentacije imaju jednog, nijednog ili maksimalno dva. Mi ih imamo sedam koji mogu igrati još i dogodine za U-17, što je naše stvarno veliko bogatstvo."

Prokomentirajte nam molim vas i ostale reprezentacije na turniru. Tko je po vama najveći favorit, tko bi mogao biti underdog?

"Španjolska je jako dobra momčad, pa i Belgija. To su dvije reprezentacije koje su stvarno najjače i po mnogima ponajbolji u Europi Jako su dobri, ali i ostali su dobri. I druga grupa je jaka. Francuska, Italija, Danska, Crna Gora, svaka reprezentacija ima svoje planove. U toj grupi se ističu Francuska i Italija, ali ne treba zaboraviti niti Dansku, pa ni Crnu Goru koja je doigrala fantastične kvalifikacije. Sve reprezentacije koje su tu mogu u jednoj utakmici svaka svaku iznenaditi".

U momčadi je i novi igrač, mladi talent Bayerna Filip Pavić, koji je izabrao Hrvatsku. Kako se on uklopio?

"Filip Pavić je odličan igrač i drago mi je da je izabrao Hrvatsku. Čim ga je Bayern prepoznao sa šesnaest godina kad je debitirao za seniore tako velikog kluba kao što je Bayern, i kad oni vide u tebi veliku perspektivu, onda znači da vrijediš. Meni je jako drago da je tu s nama. Osim igračkih kvaliteta, pokazao je i skromnost, ljudskost, ljudsku kvalitetu. Sluša, upija. Nije mu lako, ušao je među nove dečke, međutim, igrači su ga jako dobro prihvatili. Vidim, šali se s njima, odličan je na terenu i mislim da će biti samo još bolji."

Sustav, podrška i osobni ponos

U čemu je tajna hrvatskog nogometa? Kako tako mala zemlja postiže tako velike rezultate?

"Hrvatska je nogometna zemlja. Mislim da je sustav u Hrvatskoj jako dobar, počevši od najranije dobi, igrače se prati. Naravno, stvar je nešto i do genetike. Još kad bi imali malo bolju infrastrukturu, bilo bi to još bolje i na tome ćemo morati raditi. Međutim, s obzirom koliko nas ima malo i koje rezultate postižemo, počevši od A selekcije pa do mlađih uzrasta, mi smo svjetsko čudo."

Imate dobar stručni stožer...

"Kažu da si dobar trener onoliko koliko ti je dobar stručni stožer. Moj stručni stožer je stvarno jako dobar. To su prvo dobri ljudi i stručnjaci u svojem području. To su moj pomoćni trener Zvonimir Milić koji je radio samnom i u juniorima Hajduka kad smo igrali finale Lige prvaka za mlade. Tu je i Nenad Pralija, poznati bivši igrač Hajduka, hajdučko srce dva puta. U Splitu je bio sportski direktor. Zatim je tu Tomislav Lopac. Jako je iskusan trener iz Senja, koji je dosta toga i prošao u nižim ligama. Imamo trenera vratara Hrvoja Sunaru koji isto radi u omladinskoj školi i u prvoj momčadi. Domagoj Šimić je kondicijski trener, a tu je i analitičar Tomislav Bašić koji je radio u Osijeku, a sad je u NK Rudeš. Imamo dva odlična fizoterapeuta - Lelića iz Vinkovaca i Marina Ivanca iz Splita. Tu je dr. Vranjić iz Osijeka. Team menadžer je Tomaško, a team officer Cvijanović. Dosta je kvalitetna i dobra delegacija ovdje u Estoniji".

Nastup na EP-u će ovim igračima biti iskustvo koje će pamtiti cijeli život.

"Naravno. Jednom imaš 17 godina, jednom pamtiš plasman na Euru, na SP-u. To je uspomena za cijeli život."

Osjećate li podršku Hrvatskog nogometnog saveza i A reprezentacije Hrvatske?

"Apsolutno. Svi iz HNS-a, počevši od predsjednika Kustića, tehničkog direktora A i U21 reprezentacije Stipe Pletikose, pa našeg glavnog instruktora Pere Krpana i svih zaposlenika. Svi smo stvarno povezani, nije bezveze onaj hashtag 'Family'. Pratimo se, podržavamo. Kad smo igrali u Katru, došli su nas svi podržati. Kad smo se kvalificirali, cijeli stožer A reprezentacije se javio s čestitkama. To nama, a pogotovo tim igračima, jako puno znači. To su zapravo njihovi idoli i oni sanjaju da jednog dana obuku dres A reprezentacije Hrvatske. Daj Bože da ih bude što više."

Na što ste osobno najponosniji u svojoj dosadašnjoj trenerskoj karijeri?

"Ako gledate rezultate, tu su dva juniorska prvenstva s Hajdukom, dva plasmana na Europsko i dva na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom, a pogotovo finale juniorske Lige prvaka s Hajdukom. To je jedino finale koje je ikad igrao jedan hrvatski klub. Vani to jako cijene i to će mi ostati za cijeli život, a nadam se da će najveći uspjeh tek doći. Ali najviše se ponosim igračima koji su izrasli u dobre ljude. Kad se sretnemo i danas, i kad mi kažu da im je drago što sam sudjelovao u jednom dijelu njihove karijere i pomogao im da se izgrade kao igrači i kao ljudi, to mi je najveća nagrada."

Kako komentirate odličnu sezonu Luke Vuškovića u HSV-u kojeg ste trenirali u mlađim selekcijama Hajduka?

"Luka Vušković je odigrao fantastičnu sezonu. Od prvog dana kad sam ga vidio i kad je došao kod nas na trening kao mlađi kadet, praktički za juniore, kad je igrao sa tri godine starijim igračima, odmah se vidjelo da je to generacijski talent koji dođe praktički jednom u deset godina. Luka dolazi iz nogometne familije, trenirao sam i njegovog brata. Mislim da ima mogućnost postati jedan od najboljih igrača na svijetu na svojoj poziciji."

Za kraj, drago nam je vidjeti da će i šira javnost moći pratiti nastupe mladih Vatrenih. Koliko to znači igračima?

"Drago mi je da je Europsko prvenstvo U-17 medijski jako praćeno. Bio sam u Katru, tamo se to prenosi na sedam-osam kanala, 24 sata dnevno. Drago mi je da su se i RTL i Voyo uključili i da će pratiti naše reprezentativce, pa da ljudi u Hrvatskoj vide i bodre hrvatsku U-17 reprezentaciju. Nadam se da ćemo opravdati očekivanja", zaključio je Marijan Budimir.