Evo kako su 'Mini Vatreni' prolazili na posljednjih pet europskih prvenstava

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina, popularno zvana Mini Vatreni, oduvijek je bila poligon za brušenje budućih zvijezda i prvi pravi test talenta na velikoj međunarodnoj sceni. Ususret nadolazećem Europskom prvenstvu u Estoniji, prisjećamo se nastupa mladih hrvatskih nada na posljednjih pet održanih kontinentalnih smotri, razdoblja koje su obilježili veliki kontrasti - od šokantnih neuspjeha najavljivanih generacija do tihih, ali vrijednih plasmana na završne turnire. Zbog globalne pandemije, prvenstva 2020. i 2021. godine nisu održana, pa ovaj pregled obuhvaća turbulentno razdoblje od 2019. do danas, koje nudi jasan uvid u izazove i potencijale hrvatskog juniorskog nogometa. U tom su se periodu izmijenjivali trenuci ponosa i razočaranja, no konstanta je ostala ista: svaka generacija donosi novu priču i novu nadu.

Neuspjeh generacije koja je obećavala

Možda i najveće iznenađenje u novijoj povijesti dogodilo se u kvalifikacijama za Euro 2019. godine u Irskoj. Generacija predvođena igračima koji su danas nositelji seniorske reprezentacije, Joškom Gvardiolom i Lukom Sučićem, smatrana je jednom od najpotentnijih ikad. Očekivanja su bila ogromna, a plasman na završni turnir doimao se kao formalnost. Međutim, nogomet je još jednom pokazao svoju nepredvidivost. U elitnom kolu kvalifikacija, u iznimno jakoj skupini s Engleskom, Švicarskom i Danskom, Hrvatska nije uspjela osigurati prolaz. Remi sa Švicarskom (1:1) na kraju nije bio dovoljan za jedno od prva dva mjesta koja su vodila na Euro. Taj neuspjeh odjeknuo je kao veliko upozorenje da imena i individualni talent nisu jamstvo uspjeha, te je postao priča o tome kako je jedna od najblistavijih generacija propustila svoju prvu veliku scenu.

Povratak na scenu

Nakon što se Hrvatska nije uspjela kvalificirati ni za Europsko prvenstvo 2022. u Izraelu, gdje je u ključnoj utakmici prve runde kvalifikacija poražena od Srbije, uslijedio je povratak na završne turnire, ali s promjenjivim rezultatima. Na prvenstvu u Mađarskoj 2023. godine, pod vodstvom izbornika Roberta Jarnija, momčad je natjecanje završila već u grupnoj fazi. Porazi od Engleske (0:1) i Švicarske (1:2), uz osvojeni bod protiv Nizozemske (1:1), bili su dovoljni tek za posljednje mjesto u skupini. Taj je rezultat ocijenjen kao podbačaj, s obzirom na to da se od povratka na Euro ipak očekivao barem prolazak skupine.

Godinu dana kasnije, na Cipru 2024., ispisana je posve drugačija, pomalo bizarna priča. Hrvatska je turnir završila neporažena, ali ponovno nije prošla skupinu. Tri utakmice donijele su tri remija: 0:0 protiv Austrije, 2:2 protiv Danske i 1:1 protiv Walesa. Momčad je pokazala zavidnu borbenost i čvrstinu, no nedostatak koncentracije u ključnim trenucima i manjak napadačke odlučnosti koštali su je pobjede koja bi osigurala prolazak. Oproštaj od turnira bez poraza ostavio je gorak okus i dojam velike propuštene prilike za generaciju koja je pokazala da se može nositi sa svima. Dugogodišnja povijest mlađih uzrasta pokazuje da je kontinuitet nastupa ključan.

Novi početak

Posljednji ciklus donosi optimizam. Pod vodstvom novog izbornika Marijana Budimira, Hrvatska je uspješno izborila plasman na nadolazeće Europsko prvenstvo 2026. u Estoniji, i to osvajanjem prvog mjesta u teškoj kvalifikacijskoj skupini. Ovaj uspjeh signalizira novi početak i budi nadu da bi ova generacija, predvođena talentima poput Luke Posavca i Jakova Dedića, mogla napraviti rezultatski iskorak.

Gledajući unatrag, put hrvatskih U17 selekcija bio je sve samo ne dosadan. Od bolnog prizemljenja Gvardiolove generacije do serije remija na Cipru, svako je prvenstvo donijelo važne lekcije. Dok su najveći uspjesi, poput bronce iz 2001. ili četvrtog mjesta 2005. godine, i dalje daleka prošlost, sam plasman na završni turnir ostaje ključan za razvoj igrača. Nadolazeće prvenstvo u Estoniji nova je prilika da se talent potvrdi i rezultatom, te da Mali Vatreni ponovno postanu sila na europskoj sceni.