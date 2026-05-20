Zagrijavanje za SP: Evo gdje i kada gledati 'mini Vatrene' na europskim prvenstvima

Nešto više od tri tjedna dijeli nas od početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, a najbolji način za pripremu za isto bit će europska prvenstva do 17, odnosno do 19 godina, koja ćete moći pratiti na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Europsko prvenstvo U-17 igra se u Estoniji, a hrvatska reprezentacija do 17 godina u skupini s Belgijom, Španjolskom i Estonijom. Prvu utakmicu igra s Belgijom 25. svibnja (13.30 sati), drugu s Italijom 28. svibnja (18 sati), dok je ogled s Estonijom na rasporedu 31. svibnja (13.30 sati). Polufinala su na rasporedu 4. lipnja u 13.30 i 19 sati, dok će se finale igrati 7. lipnja u 19 sati.

Manje od mjesec dana nakon finala Eura U-17, kreće Europskog nogometnog prvenstva u Walesu, a hrvatska reprezentacija do 19 godina nalazi se u skupini sa Srbijom, Italijom i Ukrajinom. Oni svoj put započinju 29. lipnja u 21 sat protiv Ukrajine, zatim ih 2. srpnja u 15 sati čeka susret s Italijom i na kraju, 5. srpnja u 17 sati zakazan je ogled sa Srbijom. Polufinala su na rasporedu 8. srpnja u 17.30 i 20 sati, a finale će se igrati 11. srpnja u 20 sati.