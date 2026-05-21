FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDNICA U NBA /

Ohlahoma na krilima MVP-a lige uzvratila Spursima i izjednačila u finalu Zapada na 1-1

Ohlahoma na krilima MVP-a lige uzvratila Spursima i izjednačila u finalu Zapada na 1-1
×
Foto: Alex Slitz/Getty images/Profimedia

Oklahoma izjednačila finalnu seriju zapadne konferencijje protiv Spursa na 1-1

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
21.5.2026.
7:45
Alex Slitz/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Oklahoma je uzvratila San Antoniju. U drugoj utakmici finala zapadne konferencijske koja je odigrana noćas po našem vremenu u Oklahomi, aktualni prvaci NBA lige slavili su rezultatom 122-113 i izjednačili u seriji na 1-1. Briljirao je Shai Gilgeous-Alexander sa 30 poena. 

MVP lige je ponovno izgledao kao MVP, a finale zapadne konferencije počinje se zahuhtavati na najjače. 

Shai Gilgeous-Alexander oporavio se nakon skromnog nastupa u prvoj utakmici serije, Alex Caruso dodao je 17 s klupe i bio mu od velike pomoći. 

Chet Holmgren postigao je 13 poena, dok su pričuve Jared McCain i Cason Wallace dodali po 12 za Oklahomu. Thunder je utakmicu završio s prednošću 57-25 u poenima s klupe te 27:10 u poenima nakon izgubljenih lopti protivnika.

"Mislim da smo svi odigrali bolje“, rekao je trener Thundera Mark Daigneault i dodao: 

"Imao sam tihi osjećaj samopouzdanja. Nisam znao hoćemo li pobijediti ili izgubiti, ali nakon prve utakmice i poznavajući svoju momčad bio sam prilično siguran da ćemo večeras izgledati puno bolje", prenosi ESPN pisanje AP-a. 

Stephon Castle zabio je 25 poena za Spurse, Devin Vassell dodao je 22, a Victor Wembanyama upisao je sjajnu partiju s 21 poenom, 17 skokova, šest asistencija i četiri blokade.

Treća utakmica igra se u petak u San Antoniju.

"Momci su večeras dali sve od sebe. Znali smo koliko bi značilo da izgubimo ovu utakmicu, zato smo od samog početka izašli s velikom energijom“, izjavio je Gilgeous-Alexander.

Isaiah Hartenstein, koji je jedva igrao u prvoj utakmici, za Thunder je upisao 10 poena i 13 skokova. Oklahoma je ovom pobjedom stigla do omjera 14-5 nakon poraza ove sezone te tek drugi put slavila protiv Spursa u posljednjih sedam međusobnih susreta.

San Antonio je na poluvremenu zaostajao 11 poena, a u posljednju četvrtinu ušao s minus osam. Potom su Spursi smanjili na 99-97 nakon trice Harrisona Barnesa iz kuta, 9:06 prije kraja utakmice.

Sljedeće dvije i pol minute spasile su Thunder. Aktualni prvaci napravili su seriju 11-0, a u tom naletu McCain je pogodio i tricu uz pomoć table, čime je Oklahoma ponovno pobjegla na 13 poena razlike.

No Spursi se nisu predavali. Wembanyama je poentirao iz reketa i smanjio na 118:113 minutu i 25 sekundi prije kraja, ali Gilgeous-Alexander potom je zabio još jedan važan koš i smirio utakmicu, poslavši seriju u San Antonio u rezultatskom egalu.

"Moramo bolje pomagati našim organizatorima igre i više paziti na loptu“, naveo je Wembanyama.

Shai Gilgeous-alexanderNbaSan Antonio SpursOklahoma City Thunder
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike