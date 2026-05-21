Ohlahoma na krilima MVP-a lige uzvratila Spursima i izjednačila u finalu Zapada na 1-1

Oklahoma je uzvratila San Antoniju. U drugoj utakmici finala zapadne konferencijske koja je odigrana noćas po našem vremenu u Oklahomi, aktualni prvaci NBA lige slavili su rezultatom 122-113 i izjednačili u seriji na 1-1. Briljirao je Shai Gilgeous-Alexander sa 30 poena.

MVP lige je ponovno izgledao kao MVP, a finale zapadne konferencije počinje se zahuhtavati na najjače.

Shai Gilgeous-Alexander oporavio se nakon skromnog nastupa u prvoj utakmici serije, Alex Caruso dodao je 17 s klupe i bio mu od velike pomoći.

Chet Holmgren postigao je 13 poena, dok su pričuve Jared McCain i Cason Wallace dodali po 12 za Oklahomu. Thunder je utakmicu završio s prednošću 57-25 u poenima s klupe te 27:10 u poenima nakon izgubljenih lopti protivnika.

"Mislim da smo svi odigrali bolje“, rekao je trener Thundera Mark Daigneault i dodao:

"Imao sam tihi osjećaj samopouzdanja. Nisam znao hoćemo li pobijediti ili izgubiti, ali nakon prve utakmice i poznavajući svoju momčad bio sam prilično siguran da ćemo večeras izgledati puno bolje", prenosi ESPN pisanje AP-a.

Stephon Castle zabio je 25 poena za Spurse, Devin Vassell dodao je 22, a Victor Wembanyama upisao je sjajnu partiju s 21 poenom, 17 skokova, šest asistencija i četiri blokade.

Treća utakmica igra se u petak u San Antoniju.

"Momci su večeras dali sve od sebe. Znali smo koliko bi značilo da izgubimo ovu utakmicu, zato smo od samog početka izašli s velikom energijom“, izjavio je Gilgeous-Alexander.

Isaiah Hartenstein, koji je jedva igrao u prvoj utakmici, za Thunder je upisao 10 poena i 13 skokova. Oklahoma je ovom pobjedom stigla do omjera 14-5 nakon poraza ove sezone te tek drugi put slavila protiv Spursa u posljednjih sedam međusobnih susreta.

San Antonio je na poluvremenu zaostajao 11 poena, a u posljednju četvrtinu ušao s minus osam. Potom su Spursi smanjili na 99-97 nakon trice Harrisona Barnesa iz kuta, 9:06 prije kraja utakmice.

Sljedeće dvije i pol minute spasile su Thunder. Aktualni prvaci napravili su seriju 11-0, a u tom naletu McCain je pogodio i tricu uz pomoć table, čime je Oklahoma ponovno pobjegla na 13 poena razlike.

No Spursi se nisu predavali. Wembanyama je poentirao iz reketa i smanjio na 118:113 minutu i 25 sekundi prije kraja, ali Gilgeous-Alexander potom je zabio još jedan važan koš i smirio utakmicu, poslavši seriju u San Antonio u rezultatskom egalu.

"Moramo bolje pomagati našim organizatorima igre i više paziti na loptu“, naveo je Wembanyama.