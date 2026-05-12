LeBron možda odigrao zadnju utakmicu za Lakerse, OKC ih pomeo

Košarkaši Oklahoma City Thunder su se plasirali u finale Zapadne konferencije pobijedivši u ponedjeljak na gostovanju u četvrtoj utakmici serije sa 115-110 Los Angeles Lakerse, dok su Cleveleand Cavaliers izjednačili na 2-2 u seriji na četiri pobjede protiv Detroit Pistonsa.

Shai Gilgeous-Alexander postigao je 35 koševa za Oklahoma City koji je seriju dobio sa 4-0. Ajay Mitchell je ubavio 28 koševa, a Chet Holmgren je dodao 16 koševa i devet skokova za Thunder koji je poboljšao svoj omjer na 8-0 u doigravanju. Oklahoma City će u finalu Zapadne konferencije igrati s ili Minnesota Timberwolvesima ili San Antonio Spursima.

Branitelji naslova NBA prvaka šutirali su 51,9 posto iz igre, dok su Lakersi šutirali 50,7 posto. Oklahoma City je pobijedio u svih osam utakmica protiv Los Angelesa u sezoni 2025./26., uključujući regularnu sezonu.

Kod poražene momčadi najbolji je bio Austin Reaves s 27 poena, dok je Rui Hachimura dodao 25 ​​poena i osam skokova.

LeBron James (41) kojem je ovo moguće zadnja utakmica za Lakerse skupio je 24 poena i imao 12 skokova. Sada će postati slobodan igrač nakon rekordnih 23 sezone u ligi.

Jaxson Hayes dodao je 18 poena za Los Angeles, koji je igrao bez ozlijeđenog Luke Dončića tijekom cijelog doigravanja. Dončić se ozlijedio tijekom utakmice u Oklahoma Cityju 2. travnja.

Gilgeous-Alexander pogodio je dva slobodna bacanja 12,2 sekunde prije kraja za vodstvo od 113-110, a Reaves je promašio tricu koja bi izjednačila osam sekundi prije kraja. Mitchell je riješio utakmicu pogotkom dva slobodna bacanja 6,4 sekunde prije kraja.

U Clevelandu je Donovan Mitchell zabio 39 koševa u drugom poluvremenu, a završio s ukupno 43, vodeći domaće Cavalierse do pobjede od 112-103 nad gostujućim Detroit Pistonsima u četvrtoj utakmici polufinala Istočne konferencije.

Cavaliersi, koji su izjednačili seriju na četiri pobjede na 2-2, napravili su seriju od 24-0 prije poluvremena i iznenadili prvoplasirane Pistonse.

Mitchell je na poluvremenu imao samo četiri poena zbog šuta iz igre iz igre od 1 od 8. Nakon odmora, pogodio je 12 od 18 pokušaja za koš iz igre, 3 od 7 pokušaja za tri poena i 12 od 13 slobodnih bacanja u 17 minuta.

Peta utakmica serije igra se u srijedu u Detroitu. Pistonsi su pobijedili u prve dvije utakmice kod kuće, dok je Cleveland u subotu pobijedio 116-109.

James Harden postigao je 24 poena i imao 11 asistencija, dok je Evan Mobley dodao 17 poena, osam skokova i pet blokada za Cleveland, koji ima omjer 6-0 kod kuće u ovom doigravanju.

Caris LeVert ubacio je 24 koša za Detroit, dok je Cade Cunningham imao 19 poena, šest asistencija i pet izgubljenih lopti. Tobias Harris je zabilježio 16 poena, osam skokova i pet asistencija, a Paul Reed 15 poena.

POGLEDAJTE VIDEO: Povijesna pobjeda: Cleveland Cavaliersi osvojili naslov NBA prvaka