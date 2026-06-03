Florentino Perez usred predsjedničke utrke objavio video i predstavio novog trenera

Florentino Perez objavio je video od 15 sekundi i raspametio internet. Za to je bilo dovoljno tek nekoliko riječi i jedan čovjek.

Predsjednik Florentino Perez objavio je video u kojem se vrte riječi "Govore i govore i govore...", a onda slijedi Jose Mourinho u majici Reala i izgovara riječ "Da". To je dokaza da je i službeno sve dogovoreno između prvog čovjeka Reala i Josea Mourinha. Ipak, to ne znači da će Mourinho preuzeti klub jer Perez možda ne ostane na toj poziciji.

Naime, u Realu traju izbori za predsjednika između njega i Enriquea Riquelmea koji je bio na televizijskom gostovanju točno kada je puštena snimka s Mourinhom. Ako Perez ostane predsjednik Reala, sada je jasno, Jose Mourinho po drugi put će postati trenerom Real Madrida. Perez je veliki favorit za pobjedu nad rivalom Enriqueom Riquelmeom na izborima koji će se održati 7. lipnja

🚨🚨 BREAKING: JOSE MOURINHO OFFICIALLY ANNOUNCED BY FLORENTINO PEREZ.pic.twitter.com/X15nxQ0xic — Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2026

Mourinho je u prvom mandatu vodio Real od 2011. do 2013. godine te je tijekom tog razdoblja osvojio po jedno španjolsko prvenstvo, jedan Kup Kralja i jedan španjolski Superkup.

Ove sezone Mourinho je vodio portugalskog velikana Benficu s kojom je zauzeo treće mjesto u prvenstvu, što znači kako sastav s Luza sljedeće sezone neće igrati u Ligi prvaka. Iako ga ugovor s Benficom veže do sljedećeg ljeta, Mourinho odlazi s klupe uz odštetu od osam milijuna eura.