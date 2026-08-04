Ukrajinci probili rusku obranu: Pogođeno više ciljeva, pogledajte snimku

Ukrajinska vojska tijekom noći s ponedjeljka na utorak izvela je opsežan napad bespilotnim letjelicama na više ciljeva u Rusiji, pri čemu su pogođeni logistički centri i naftna infrastruktura u nekoliko regija, piše Kyiv Independent.

Jedna od meta bio je logistički centar internetskog trgovca Wildberries u gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti, oko 65 kilometara južno od Kremlja.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov izjavio je da je nekoliko bespilotnih letjelica pogodilo industrijsku zonu Novosjolki. Prema njegovim tvrdnjama, u napadu je poginulo pet osoba, dok ih je šest ozlijeđeno.

russia's oil refining just hit a 20+ year low.



18 refineries were struck in July alone.



Turns out oil refineries are just as vulnerable as russian propaganda claimed they weren't.



Every burning refinery means less fuel for the war machine.



⬇️ pic.twitter.com/S7Bd31MDs0 — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 3, 2026

Ukrainian attack drones struck another Russian Wildberries e-commerce distribution center in St. Petersburg this morning, setting it on fire. pic.twitter.com/aUTZcm9vAy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 4, 2026

Pogođeno i skladište kod Sankt-Peterburga

Kasnije tijekom jutra dim je primijećen i iznad skladišta tvrtke Wildberries u naselju Krasni Bor u Lenjingradskoj oblasti, oko 33 kilometra jugoistočno od Sankt-Peterburga.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko potvrdio je da je dron pogodio jedno skladište u Krasnom Boru, a iz Wildberriesa su također potvrdili da je njihov objekt bio meta napada.

Područja oko Moskve i Sankt-Peterburga dosad su rijetko bila meta ukrajinskih napada zbog snažne ruske protuzračne obrane.

🇷🇺 Reuters confirms the warehouse strike near St. Petersburg already covered here through the Krasny Bor footage, though regional governor Alexander Drozdenko didn't name the facility in his Telegram statement.

🇫🇮 The more notable development: Finland, a EU and NATO member… — The Tectonic (@thetect0nic) August 4, 2026

Međutim, posljednjih mjeseci ukrajinski dronovi sve uspješnije probijaju obrambene sustave i pogađaju ciljeve duboko na ruskom teritoriju, uključujući i ta dva velika grada.

U isto vrijeme, susjedna Finska, članica Europske unije i NATO saveza, uspostavila je privremenu zonu ograničenja zračnog prometa u istočnom dijelu Finskog zaljeva, objavile su finske obrambene snage na X-u.

Wildberries pod sve češćim udarima

Wildberries, najveća ruska internetska trgovina koju često uspoređuju s Amazonom, posljednjih je tjedana više puta bila meta ukrajinskih napada.

Ruski Forbes, pozivajući se na analitičara tvrtke Data Insight Sergeja Semka, procjenjuje da bi gubici prodavača koji posluju putem platforme mogli dosegnuti između 215 i 280 milijardi rubalja, odnosno između 2,7 i 3,5 milijardi američkih dolara.

Na internetskim stranicama Wildberriesa prodaje se i vojna oprema, uključujući komponente za bespilotne letjelice i zaštitne prsluke. Bankarski ogranak tvrtke u srpnju je završio pod sankcijama Europske unije zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.

Pod međunarodnim sankcijama nalaze se i Wildberries te njegova osnivačica Tatjana Kim, najbogatija žena u Rusiji. Poljska je prilikom uvođenja sankcija 2022. godine tvrtku opisala kao "najvećeg poreznog obveznika u Ruskoj Federaciji".

Ruski Telegram kanal Ostorožno Novosti objavio je i da je tvrtka zaposlenicima zabranila unošenje pametnih telefona na radna mjesta te im dopustila korištenje isključivo običnih mobilnih telefona, pozivajući se na internu obavijest kompanije.

🔥 Syzran Oil Refinery has come under attack once again.



The Syzran Oil Refinery, one of Rosneft’s key refining assets in the Samara region, has reportedly been targeted in another Ukrainian long-range strike. The facility has repeatedly appeared on the list of strategic energy… pic.twitter.com/n5rWmJmT9y — big ben (@alternative_war) August 4, 2026

Gorjela i rafinerija nafte

Istodobno je, prema ruskim izvorima, veliki požar izbio u rafineriji nafte Sizran u Samarskoj oblasti nakon još jednog ukrajinskog napada. Nije poznato kojim je oružjem izveden napad, no ukrajinske snage i ranije su dugodometnim dronovima gađale to postrojenje.

Kijev energetska postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima jer opskrbljuju ruske oružane snage gorivom i osiguravaju financijska sredstva za nastavak rata.

Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira napade na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta goriva i velike rafinerije te u pojedinim slučajevima privremeno ili potpuno obustavljajući njihov rad.

Ukrajinska vojska nije komentirala izvješća o napadima, a razmjeri štete još nisu službeno utvrđeni.