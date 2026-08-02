Masovni ukrajinski napad na ruske regije: 'Poginulo je najmanje osam ljudi'

U napadima ukrajinskih dronova tijekom noći i u nedjelju u više ruskih regija poginulo je najmanje osam osoba, a među pogođenim ciljevima bilo je i skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine, priopćili su regionalni dužnosnici.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je tijekom noći oborilo 635 ukrajinskih dronova. Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedorjiščev rekao je da su ukrajinski dronovi pogodili skladište Wildberriesa u Samarskoj oblasti, oko 800 kilometara od najisturenijih ukrajinskih vojnih položaja. Naveo je da nije bilo žrtava te da vatrogasci gase požar izazvan napadom.

Самарская буферная зона - более 1000 км от границы Украины.

Зря владелица Wilberries Ким на днях оскорбляла Силы обороны Украины, называя их террористами. Ой зря!

После удара по логистическому комплексу Wildberries в Новосемейкино пожар продолжает стремительно распространяться⬇️ pic.twitter.com/Dr6CErsohj — Паляниця Palyanytsya (@Palyanytsya88) August 2, 2026

Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće gađa ciljeve duboko unutar Rusije, osobito gospodarsku i energetsku infrastrukturu, nastojeći oslabiti sposobnost Moskve za vođenje rata koji traje više od četiri godine. Od 18. srpnja ukrajinske snage napale su desetak lokacija Wildberriesa kako bi poremetile poslovanje tvrtke koju često nazivaju ruskim odgovorom na Amazon.

Zbrajaju se štete i žrtve

U susjednoj Saratovskoj oblasti u napadu na stambenu zgradu u gradu Engelsu poginule su dvije osobe, rekao je guverner Roman Busargin, dodajući da je oštećena i civilna infrastruktura u Engelsu i Saratovu. Ukrajinska vojska priopćila je da je pogodila rafineriju u Saratovu i vojnu zračnu bazu u Engelsu, gdje su izbili požari, kao i skladište nafte u zapadnoj Kaluškoj oblasti. U napadu dronom na rusku republiku Udmurtiju poginule su tri osobe, a dvije su ozlijeđene, izvijestila je vršiteljica dužnosti guvernera Olga Abramova.

U pograničnoj Belgorodskoj oblasti u ukrajinskim napadima poginule su tri osobe, a pet ih je ozlijeđeno. Guverner Baškortostana Radij Habirov rekao je da je protuzračna obrana odbila veliki napad dronovima na industrijska postrojenja te da je jedan dron oboren iznad industrijske zone glavnog grada Ufe, gdje je izbio požar.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske snage pogodile infrastrukturu i dva broda s vojnim teretom u ukrajinskoj luci Mikolajiv, kao i brod koji je Crnim morem prevozio vojnu opremu. U jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporižji ruske navođene bombe usmrtile su jednu osobu i ranile 21, priopćio je regionalni guverner Ivan Fedorov.