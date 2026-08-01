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NA UDARU 5 GRADSKIH ČETVRTI /

Rusi udarili na Kijev balističkim raketama! 'Imamo devet mrtvih i 23 ozlijeđenih'

Rusi udarili na Kijev balističkim raketama! 'Imamo devet mrtvih i 23 ozlijeđenih'
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Foto: RTL Danas

Novinar AFP-a čuo je nekoliko serija eksplozija koje su aktivirale automobilske alarme na ulicama

1.8.2026.
7:34
Hina
RTL Danas
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Devet osoba je poginulo u novom noćnom udaru balističkim raketama na Kijev, prema podacima objavljenim u subotu ujutro, dok Rusija pojačava napade na Ukrajinu.

"Devet osoba je ubijeno, a 23 ozlijeđeno nakon ruskog napada balističkim raketama", napisale su ukrajinske hitne službe na Telegramu, revidirajući raniji broj od četiri mrtva.

"Požari i šteta prijavljeni su u pet četvrti glavnog grada", dodali su, uključujući Solomjanski, gdje su dvije osobe poginule, a "peterokatnica je djelomično uništena i zapalila se".

Nekoliko serija eksplozija

U četvrti Darnicki, gdje je prijavljeno sedam žrtava, hitne službe izvijestile su, između ostalog, o "požaru (...) u zgradi".

Novinar AFP-a čuo je nekoliko serija eksplozija koje su aktivirale automobilske alarme na ulicama.

Rat U UkrajiniKijevRusijaUkrajinaBalističke Rakete
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