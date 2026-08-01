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SMRTONOSNI NAPAD NA KIJEV /

Zelenski uputio dramatičan apel: 'Svaka noć bez Patriota znači više žrtava'

Zelenski uputio dramatičan apel: 'Svaka noć bez Patriota znači više žrtava'
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Foto: Ukrinform/Sipa Press/Profimedia

'Svaki paket presretača balističkih raketa spašava živote naših ljudi. A svaka noć bez njih rezultira većim brojem žrtava'

1.8.2026.
11:51
Hina
Ukrinform/Sipa Press/Profimedia
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da je Ukrajina ostala bez presretačkih raketa za sustave protuzračne obrane Patriot nakon što je Rusija izvela još jedan veliki noćni napad, ističući da je oborena samo jedna balistička raketa.

Prema ukrajinskim vlastima, samo je u Kijevu poginulo najmanje devet osoba, a više od 30 ih je ozlijeđeno. Hitne službe i dalje gase više požara koji su izbili u glavnom gradu i okolnoj regiji, podijelio je Zelenski na društvenim mrežama.

Dodao je da je oštećeno 18 stambenih zgrada, škola, litavsko veleposlanstvo i infrastrukturni objekti. Ruski napadi pogodili su "obične stambene zgrade", dodao je.

Kijev je bio glavna meta

Rusija je tijekom noći ispalila 35 raketa, od kojih 27 balističkih raketa, kao i 185 jurišnih dronova različitih tipova, rekao je Zelenski. Kijev je bio glavna meta, ali napadnute su i regije Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv i Poltava.

Zelenski je rekao da je presretnuta samo jedna balistička raketa jer Ukrajina nije imala više presretačkih raketa za svoje Patriote, sustave protuzračne obrane američke proizvodnje. Balističke rakete posebno je teško oboriti zbog njihove velike brzine, a sustavi Patriot općenito se smatraju najučinkovitijom obranom od njih.

"Ključno je da partneri čuju da su te sposobnosti potrebne ne negdje u zalihama za hipotetske scenarije, već ovdje i sada, kako bi se obuzdao i zaustavio ruski rat u Ukrajini.

"Svaki paket presretača balističkih raketa spašava živote naših ljudi. A svaka noć bez njih rezultira većim brojem žrtava. Zahvaljujem svima koji rade na jačanju naše obrane“, napisao je.

Volodimir ZelenskiRat U UkrajiniPatriotKijevRusijaNapad
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