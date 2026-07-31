Trump prevario Ukrajinu? Stigao im je hladan tuš: 'Mogli bi se okrenuti protiv nas'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da Sjedinjene Države nisu odobrile Ukrajini da proizvodi projektile Patriot te dodao da njegova zemlja "mora biti vrlo oprezna kad je u pitanju davanje dozvole nekome da ih proizvodi".

"Nismo dali svoj pristanak. O tome raspravljamo", izjavio je Trump u petak tijekom sastanka vlade. Trump je u četvrtak rekao za Financial Times da "nije siguran" hoće li dati Kijevu zeleno svjetlo.

"Predsjednik (Volodimir) Zelenski bi volio imati projektile Patriot i volio bi imati projektile Tomahawk", rekao je američki predsjednik tijekom sastanka vlade otvorenog za novinare u predsjedničkoj ljetnoj rezidenciji Camp David. "Ovo oružje je nevjerojatno. Moramo biti vrlo oprezni prije nego što nekome dopustimo da ga proizvodi", rekao je Donald Trump.

'Mogli bi se okrenuti protiv nas'

"Date im ovu tehnologiju, a jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas", upozorio je američki predsjednik.

Tijekom posjeta Washingtonu u utorak, ukrajinski predsjednik rekao je da je s Donaldom Trumpom "razgovarao o dozvolama za proizvodnju presretača Patriot" na zatvorenom sastanku u Bijeloj kući.

Obrana od balističkih projektila, koje je posebno teško presresti, "apsolutni je prioritet" za Kijev, u vrijeme kada Rusija pojačava svoje napade na Ukrajinu.

Samo američki sustavi Patriot mogu ih oboriti, ali Ukrajini nedostaju presretačke rakete PAC-3.