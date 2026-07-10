Otkriveno kada u Ukrajinu stiže moćno oružje: Zelenski otkrio detalje nakon razgovora s Trumpom

Ukrajina i Sjedinjene Američke Države postigle su politički dogovor o licencama za proizvodnju presretača PAC-3 za sustave Patriot, izjavio je u četvrtak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da bi ključne isporuke tih projektila trebale stići u idućih nekoliko dana.

Patriot je američki sustav protuzračne obrane, a njegov presretač PAC-3 jedno je od rijetkih zapadnih oružja sposobnih za obaranje balističkih projektila koje Rusija sve češće ispaljuje na ukrajinske gradove.

Zelenski je, obraćajući se novinarima nakon povratka sa samita NATO-a i razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Turskoj, rekao i da se nastavljaju razgovori sa SAD-om o "sporazumu o dronovima", odnosno zajedničkoj proizvodnji bespilotnih letjelica.

"Vjerujem da je ovo bio produktivan samit za Ukrajinu. U nadolazećim danima primit ćemo paket iz Sjedinjenih Država, a postignuti su i neki zasebni dogovori", rekao je Zelenski, govoreći o osiguravanju presretača PAC-3.

"Politički smo riješili ovo pitanje", kazao je o proizvodnji projektila Patriot za Ukrajinu.

Planiraju i proizvodnju u Ukrajini

"Sada je vrlo važno da naši tehnički timovi, svi naši predstavnici iz različitih ministarstava i izvršne vlasti, bez odgode počnu raditi na tome kako bismo što prije dobili licence i započeli proizvodnju u Ukrajini", dodao je.

Zelenski je dugo tražio bržu isporuku presretača sposobnih za obaranje ruskih balističkih projektila, što je postalo još važnije nakon nedavnih napada na ukrajinski glavni grad i druge gradove.

Ukrajinski predsjednik rekao je da s Washingtonom još nije potpisan sporazum o dronovima, ali da su već potpisani određeni dokumenti koji američkoj strani omogućuju dobivanje različitih vrsta ukrajinskih bespilotnih sustava za potrebe testiranja.

"To uključuje i zračne i pomorske dronove, kao i druge tehnološke proizvode", rekao je.

Dodao je da će se nastaviti razgovori s europskim saveznicima o razvoju zasebnog proturaketnog sustava, a sastanak na tu temu uskoro bi se trebao održati u Francuskoj.

"Riječ je o sustavu za balističke ciljeve, sličnom Patriotu, ali, rekao bih, sustavu koji bi se mogao masovnije proizvoditi i bio bi jeftiniji", rekao je Zelenski.

Dodao je da je to zadatak koji je postavio ukrajinskim proizvođačima te da je riječ o europskom modelu.

Korak u pravom smjeru

Ukrajinski predsjednik poboljšao je odnose s Trumpom kroz niz susreta nakon što je njihov prošlogodišnji susret u Ovalnom uredu završio žestokom svađom.

Zelenski je novinarima rekao da je Trump sada "pozitivan prema Ukrajini".

"Razgovarali smo o mnogo različitih stvari. Moramo nastaviti raditi, pripremiti se za diplomaciju, a postoji još nekoliko stvari, no sve to ide u pravom smjeru. Tijekom sastanka bio je vrlo konstruktivan", rekao je.

Razgovori pod pokroviteljstvom SAD-a usmjereni na postizanje mirnog rješenja sukoba zastali su, dok je Washington trenutačno usredotočen na sukob u Iranu.

Trump je u srijedu rekao da su on i Zelenski razvili "vrlo dobar" odnos te da i Moskva i Kijev žele završiti rat koji je počeo ruskom invazijom u veljači 2022.

Trump je prije summita razgovarao i sa Zelenskim i s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin je poručio da će nastaviti rat unatoč sve većim problemima, poput nestašice goriva povezanih s ukrajinskim napadima dronovima na rusku naftnu infrastrukturu.

Moskva zahtijeva da Kijev prepusti ostatak istočne ukrajinske regije Donjeck, koju Rusija nije uspjela osvojiti nakon više od četiri godine borbi.