Srušen je ponos ruskog zrakoplovstva: 'Eliminiran je još jedan terorist'

Ukrajinske snage oborile su ruski višenamjenski borbeni zrakoplov Su-35 u istočnom smjeru, priopćilo je Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo u srijedu, javlja Kyiv Independent.

„Danas je eliminiran još jedan ruski zračni terorist“, objavili su na društvenim mrežama, ne iznoseći dodatne pojedinosti.

Kasnije tijekom dana, Treći armijski korpus Ukrajine objavio je na društvenim mrežama da je ruski zrakoplov oboren u njihovom „području odgovornosti“. Postrojba s bojišnice objavila je i videosnimku na kojoj se navodno vidi zapaljena olupina zrakoplova.

⚡️ CONFIRMED!

On July 8, 2026, a Russian Su-35 multi-role fighter was shot down on the eastern sector!



🇺🇦 Glory to Ukraine!

✊ Together to victory! pic.twitter.com/r8S9fgQaC5 — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) July 8, 2026

Moćni Su-35

Su-35 ruske snage koriste za različite zadaće, uključujući bacanje kliznih (navođenih) bombi na ukrajinski teritorij iz sigurnosti područja pod ruskom kontrolom.

Ukrajina trenutačno nema učinkovito sredstvo za suprotstavljanje tim napadima, no nedavna najava o isporuci novog oružja mogla bi to promijeniti. Riječ je o švedskim borbenim zrakoplovima Gripen naoružanim projektilima Meteor, koji mogu pogađati ciljeve na većim udaljenostima od bilo kojeg projektila kojim ukrajinski piloti trenutno raspolažu.

Taj veći domet mogao bi umanjiti učinkovitost jednog od najrazornijih ruskih oružja prisiljavajući ruske pilote da ispuštaju navođene bombe s većih udaljenosti iza bojišnice, čime bi se smanjio njihov domet, rekao je za Kyiv Independent ukrajinski vojni zrakoplovni stručnjak Andrij Haruk.

„Ovdje postoje dva čimbenika: materijalni, odnosno fizički, i psihološki“, kazao je stručnjak. „Psihološki čimbenik ograničava djelovanje ruskog zrakoplovstva zbog opasnosti, odnosno straha od obaranja. To bi ih prisililo da linije s kojih ispuštaju navođene zrakoplovne bombe pomaknu dublje u vlastitu pozadinu.“

Novi udari na rusku naftnu infrastrukturu

Ukrajinska vojska nastavila je tijekom noći na četvrtak napade na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta nafte u više regija, izvijestili su ruski Telegram kanali.

Fotografije i videosnimke objavljene na društvenim mrežama navodno prikazuju plamen i gust crni dim koji se diže iz skladišta u vlasništvu Lukoila u blizini grada Mihajlovska u Stavropoljskom kraju. Također je objavljeno da su dronovi viđeni kako lete prema cilju.

Regionalni guverner Vladimir Vladimirov potvrdio je napad na neodređeni „industrijski objekt“ u objavi na Telegramu, tijekom šire zračne uzbune.

Nekoliko minuta kasnije, neovisni Telegram kanali, pozivajući se na iskaze stanovnika, izvijestili su da je još jedan požar izbio u skladištu nafte u gradu Tveru, oko 300 kilometara sjeverozapadno od Moskve, kao posljedica ukrajinskog napada.

Razmjeri nastale štete zasad nisu poznati. Ukrajinska vojska još se nije službeno očitovala o prijavljenom napadu.

Ruska vlada objavila je 8. srpnja da će zabraniti izvoz dizelskog goriva najmanje do kraja mjeseca, nakon višednevnih uspješnih ukrajinskih napada na energetsku infrastrukturu.