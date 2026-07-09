Rusija osudila odluke NATO-a: 'Mogu dovesti do katastrofe za cijeli svijet'

Rusija je u srijedu osudila odluke donesene na samitu NATO-a u Turskoj, upozorivši da bi mogle imati katastrofalne posljedice, nakon što je Savez najavio novu vojnu pomoć Ukrajini i ponovno potvrdio predanost kolektivnoj obrani.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. "To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i, naravno, pomoć Ukrajini", poručila je.

"Šteta je što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe ne samo za Savez nego i za cijeli svijet", navela je Zaharova u priopćenju objavljenom na internetskim stranicama ministarstva, prenosi Reuters.

Pomoć za Ukrajinu

Na samitu su članice NATO-a obećale 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini tijekom 2026. godine. U završnoj deklaraciji ponovno su potvrdile svoju "nepokolebljivu predanost" načelu kolektivne obrane iz članka 5. Sjevernoatlantskog ugovora te predstavile sporazume o nabavi naoružanja vrijedne najmanje 50 milijardi američkih dolara.

Zaharova je također ustvrdila da "pukotine" između Sjedinjenih Država i njihovih saveznika u NATO-u "nisu nestale". "U takvim okolnostima Amerikanci ne skrivaju svoje razočaranje Sjevernoatlantskim savezom", napisala je.

Dodala je da pitanje Grenlanda nije riješeno u skladu s američkim željama te da u Washingtonu postoji nezadovoljstvo jer, kako smatraju, saveznici nisu pružili dovoljno potpore kada je to SAD-u bilo potrebno.

S druge strane, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u razgovoru za Reuters rekao je da nesuglasice između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ostalih čelnika Saveza pokazuju demokratsku snagu NATO-a te bi trebale poslužiti kao pouka ruskom predsjedniku Vladimir Putin. "Putinu bih poručio: I vi biste trebali otvorenije raspravljati među sobom", rekao je Rutte Reutersu.