Policija istražuje slučaj bacanja opuška iz policijskog auta na Ugljanu: 'Neprihvatljivo!'

Video snimka koja prikazuje bacanje opuška iz službenog policijskog automobila na otoku Ugljanu, a koju je u utorak objavio Morski.hr, nastala je 27. svibnja u 21.45 sati, neslužbeno kažu iz PU zadarske. Navode da je policija je pokrenula provjere, a utvrdi li se disciplinska odgovornost policijskog službenika, protiv njega će biti poduzete odgovarajuće mjere.

PU zadarska je nakon objave snimke pokrenula utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti, piše Slobodna Dalmacija.

"Policijski službenici svojim postupanjem trebaju biti primjer zakonitog, odgovornog i profesionalnog ponašanja. Postupanje kakvo se vidi na snimci, ako se utvrdi da ga je počinio policijski službenik, neprihvatljivo je, posebno u razdoblju povećane opasnosti od nastanka i širenja požara.

Takvo ponašanje nije u skladu sa standardima koji se očekuju od policijskih službenika te može narušiti ugled policijske službe. Policija, zajedno s drugim žurnim službama, svakodnevno sudjeluje u aktivnostima usmjerenima na zaštitu života, imovine i sigurnosti građana te prevenciju požara", naveli su iz zadarske policije.

Utvrde li se elementi disciplinske odgovornosti, iz zadarske policije najavljuju poduzimanje odgovarajućih mjera propisanih Zakonom o policiji, o čemu će izvijestiti javnost.