Od terapija za djecu do pomoći nakon požara u Omišu

No kada se tisuće takvih malih gesta spoje, njihov učinak može biti velik. Upravo na toj ideji počiva humanitarna akcija "Dan 1 eura", koju organiziraju Bruno Lerotić i Team Nenormalni, a čija je glavna poruka "Mala gesta, velika promjena".

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Cilj akcije je pokazati da ne postoji premala donacija kada se ona pretvori u dio zajedničke pomoći. Prikupljena sredstva ovoga će puta biti usmjerena prema četiri različite životne situacije, a pomoć će biti namijenjena ljudima kojima može donijeti konkretnu i dugoročnu promjenu.

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Prvi dio pomoći namijenjen je obnovi kuće u Glini koja je stradala u potresu, a u kojoj žive dvije djevojčice oboljele od cerebralne paralize. Obnova njihova doma trebala bi osigurati kvalitetnije i sigurnije uvjete za svakodnevni život djevojčica i njihove obitelji.

Pomoć je potrebna i djevojčici iz Koprivnice koja boluje od cerebralne paralize. Sredstva će biti usmjerena na obnovu kuće, ali i uređenje prostorije za vježbanje koja bi joj omogućila bolje uvjete za svakodnevnu rehabilitaciju i provođenje potrebnih vježbi.

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Treći cilj akcije je omogućiti robotske i druge potrebne terapije za djecu i odrasle koji ih sami ne mogu financirati. Riječ je o približno deset osoba kojima bi pomoć omogućila terapije potrebne za njihov daljnji oporavak i napredak. Kontinuitet rehabilitacije često je ključan, no troškovi terapija mnogima predstavljaju prepreku koju bez pomoći ne mogu prevladati.

Četvrti dio prikupljenih sredstava bit će usmjeren prema osobama s područja Omiša i okolice koje su u nedavnom požaru izgubile imovinu ili su im stradali domovi. Za njih nakon požara slijedi dug proces obnove i vraćanja svakodnevnog života u normalu, a prikupljena pomoć trebala bi im olakšati prve korake na tom putu.

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Četiri različite priče povezuje ista potreba, pomoć koja može napraviti konkretnu razliku. Nekome ona znači sigurniji dom, nekome prostor za rehabilitaciju i vježbanje, nekome mogućnost nastavka terapije, nekome pomoć nakon što je u požaru izgubio imovinu i dio životne sigurnosti, ali svima omogućuje bolje sutra.

"Dan 1 eura" ponovno polazi od jednostavne ideje, nije važno koliko pojedinačna donacija iznosi, već što se može napraviti kada se male geste spoje. Jedan euro možda neće biti dovoljan za obnovu kuće, financiranje terapije ili saniranje posljedica požara, ali velik broj takvih donacija može postati pomoć koja mijenja nečiju svakodnevicu i otvara mogućnost za sigurniji i dostojanstveniji život.

Upravo zato poruka "Mala gesta, velika promjena" ostaje u središtu akcije. Ono što se pojedincu može činiti kao malo, u životu druge osobe može predstavljati važan korak prema boljoj budućnosti.