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BORBA S BUKTINJOM /

Požar na Dinari i dalje gori: Gasi se i iz zraka, na terenu vojska

Požar na Dinari i dalje gori: Gasi se i iz zraka, na terenu vojska
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Pripadnici kopnenih snaga Hrvatske vojske angažirani su na požarištu u koordinaciji s nadležnim vatrogasnim službama, a njihove su snage raspoređene u skladu sa situacijom i potrebama na terenu

19.8.2026.
15:24
Tesa Katalinić
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Požar na području Dinare kod Suvog brda, koji je izbio 14. kolovoza, i dalje je aktivan pa su na teren ponovno upućene kopnene snage Hrvatske vojske. 

Pripadnici kopnenih snaga Hrvatske vojske angažirani su na požarištu u koordinaciji s nadležnim vatrogasnim službama, a njihove su snage raspoređene u skladu sa situacijom i potrebama na terenu, priopćili su iz Ministarstva obrane.

Podsjetimo, požar je s bosanskohercegovačke strane počeo još 10. kolovoza, a onda se proširio preko granice.

Požar gase i zračne snage

U gašenju požara sudjeluju i protupožarni avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Omiš i okolica
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
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"Uključena su dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i dva zrakoplova Air Tractor AT-802. Istodobno, dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 angažirana su na gašenju požara u Bosni i Hercegovini temeljem Odluke Vlade RH o pružanju humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini", ističu iz Ministarstva.

Ministarstvo obrane navodi da je Hrvatska vojska tijekom ovogodišnje protupožarne sezone kontinuirano uključena u pomoć civilnim službama, prije svega zračnim snagama, a prema potrebi i pripadnicima kopnene vojske.

PožarDinaraHrvatska Vojska
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