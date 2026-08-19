Požar na Dinari i dalje gori: Gasi se i iz zraka, na terenu vojska

Požar na području Dinare kod Suvog brda, koji je izbio 14. kolovoza, i dalje je aktivan pa su na teren ponovno upućene kopnene snage Hrvatske vojske.

Pripadnici kopnenih snaga Hrvatske vojske angažirani su na požarištu u koordinaciji s nadležnim vatrogasnim službama, a njihove su snage raspoređene u skladu sa situacijom i potrebama na terenu, priopćili su iz Ministarstva obrane.

Podsjetimo, požar je s bosanskohercegovačke strane počeo još 10. kolovoza, a onda se proširio preko granice.

Požar gase i zračne snage

U gašenju požara sudjeluju i protupožarni avioni Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Omiš i okolica Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Uključena su dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 i dva zrakoplova Air Tractor AT-802. Istodobno, dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 angažirana su na gašenju požara u Bosni i Hercegovini temeljem Odluke Vlade RH o pružanju humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini", ističu iz Ministarstva.

Ministarstvo obrane navodi da je Hrvatska vojska tijekom ovogodišnje protupožarne sezone kontinuirano uključena u pomoć civilnim službama, prije svega zračnim snagama, a prema potrebi i pripadnicima kopnene vojske.