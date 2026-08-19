Musiala se dvaput srušio, a sada se oglasio neurolog: 'Moglo bi biti ovo...'

Jamal Musiala dvaput se u samo četiri dana srušio tijekom pripremnih utakmica Bayerna. Nakon drugog incidenta otkrio je da su mu liječnici dijagnosticirali kratkotrajne epizode odsutnosti povezane s neurološkom disfunkcijom.

Njemački Bild o njegovom je slučaju razgovarao s neurologom Christophom Kleinschnitzom, koji smatra da bi se moglo raditi o epileptičkom napadaju. Ipak, naglasio je da se bez detaljnih pretraga ne može postaviti konačna dijagnoza.

"To se dobro liječi. Musiala bi mogao nastaviti igrati nogomet", rekao je Kleinschnitz.

Bayern je potvrdio da je upoznat s njegovim zdravstvenim problemom te da su njegovi nastupi bili usklađeni s liječnicima. Musiala će nastaviti preglede i liječenje, dok njegov nastup u njemačkom Superkupu zasad nije potvrđen.