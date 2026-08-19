CME Social Impact Center na Sarajevo Film Festivalu predstavio model društveno odgovorne produkcije

U sklopu Sarajevo Film Festivala održan panel posvećen radu CME Social Impact Centra, s posebnim fokusom na hrvatski vertikalni mobile-first dokumentarni serijal o mentalnom zdravlju, nastao na projektu s RTL-om Hrvatska.

Društveni angažman tradicionalno se povezuje s javnim medijskim servisima, dokumentarnim filmom i kampanjama nevladinih organizacija. Central European Media Enterprises (CME) taj pristup uvodi u produkcijski proces komercijalnog emitera kroz Social Impact Center, koji djeluje na tržištima CME-a u srednjoj i jugoistočnoj Europi - TV Nova, Markíza, POP TV, bTV, RTL i PRO TV - razvija narativnu i impact strategiju zajedno, od najranije faze, umjesto naknadnog dodavanja kampanje na već gotov serijal.

'Cilj je pokrenuti promjenu'

U Sarajevu je tako predstavljen prvi projekt Centra, razvijen u suradnji s RTL-om Hrvatska: mobile-first vertikalni dokumentarni serijal o anksioznosti kod milenijalaca i generacije Z, koji je okosnica šire kampanje s nevladinim organizacijama i lokalnim partnerima na RTL-ovim kanalima. Prema podacima UNICEF-a, više od 44 tisuće mladih u Hrvatskoj pati od anksioznosti, no mnogi o tom problemu i dalje šute.

"Prije svega tražimo teme s kojima se naša publika suočava i koje joj predstavljaju izazov. Cijeli projekt zatim osmišljavamo upravo oko te teme, s ciljem da ostvarimo određeni društveni utjecaj i potaknemo promjenu", kazao je voditelj produkcije Social Impakt Centra, Jan Syruček.

Dodao je kako je mentalno zdravlje mladih, osobito milenijalaca i pripadnika Generacije Z, u Hrvatskoj vrlo loše. "Po tim smo pokazateljima među najgorima u Europskoj uniji. Zato smo odlučili da je to nešto što se mora promijeniti, da je promjena nužna. Upravo smo zato odlučili sadržaj raditi u vertikalnom formatu, prvenstveno prilagođenom mobitelima, jer mladi očito provode jako puno vremena na društvenim mrežama i svojim telefonima", pojasnio je.

Što je CME Social Impact Center?

CME Social Impact Center nova je inicijativa medijske grupacije CME (Central European Media Enterprises) pokrenuta ove godine, s ciljem stvaranja i koprodukcije sadržaja koji, osim informiranja i zabave, ima jasno definirani društveni učinak. Centar je predstavljen tijekom Filmskog festivala u Cannesu.

Ideja je da se društveni utjecaj ne promatra kao nešto što se događa tek nakon emitiranja sadržaja, nego da se od samog početka razvoja projekta razmišlja o tome koju društvenu temu sadržaj otvara, što želi postići i kako će se taj učinak moći mjeriti. Centar pritom surađuje s nevladinim organizacijama, zajednicama, javnim institucijama, istraživačima i privatnim sektorom kako bi se utjecaj priče proširio izvan samog ekrana.

Centar djeluje na svim CME-ovim tržištima – u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Bugarskoj, Hrvatskoj te Rumunjskoj i Moldaviji – i proizvodi, odnosno koproducira projekte za njihove televizijske kanale i streaming platforme.