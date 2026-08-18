RTL i CME pokrenuli projekt o problemu koji muči desetke tisuća mladih: 'Među najgorima smo u EU'

Kako komercijalne televizije mogu poticati društvene promjene bila je glavna tema panela održanog na Sarajevo Film Festivalu. U središtu rasprave našao se Centar za društveni utjecaj (Social Impact Center) medijske grupacije CME, koji pokušava spojiti produkciju i društveni utjecaj već od samog početka projekta. Kao konkretan primjer predstavljen je projekt razvijen u suradnji s RTL-om – mobilna dokumentarna serija o anksioznosti među nama.

Više od 44 tisuće mladih u Hrvatskoj pati od anksioznosti, no mnogi i dalje šute o tome problemu, tvrde iz UNICEF-a. U sklopu ovoga projekta, nije bitna samo sama serija već i dijeljenje iskustva koje ona potiče.

"Prije svega tražimo teme s kojima se naša publika suočava i koje joj predstavljaju izazov. Cijeli projekt zatim osmišljavamo upravo oko te teme, s ciljem da ostvarimo određeni društveni utjecaj i potaknemo promjenu", rekao je filmski producent Jan Syruček.

Dodao je kako je mentalno zdravlje mladih, osobito milenijalaca i pripadnika Generacije Z, u Hrvatskoj je vrlo loše.

"Po tim smo pokazateljima među najgorima u Europskoj uniji. Zato smo odlučili da je to nešto što se mora promijeniti, da je promjena nužna. Upravo smo zato odlučili sadržaj raditi u vertikalnom formatu, prvenstveno prilagođenom mobitelima, jer mladi očito provode jako puno vremena na društvenim mrežama i svojim telefonima", pojasnio je.