Domitrović: 'Ne možemo biti sigurni da nema opasnog otpada, kao ni da me supruga ne vara'

"To su sve notorne laži, a da to dokažem, zatvorio sam odlagalište Sodol", poručio je ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović. Odbacuje tvrdnje mještana da na odlagalište svakodnevno stižu deseci kamiona s otpadom. Već četiri dana na Sodol kraj Ogulina ne dolazi otpad iz drugih dijelova Hrvatske. Ne zato što je pun. Gradonačelnik ga je zatvorio, priznaje, kako bi privukao pozornost medija.

"Prvi i osnovni razlog je da ukažemo na harangu koja se radi prema gradonačelniku i gdje se defamira i na loš glas dovodi grad Ogulin i stambeno komunalno poduzeće sa neistinama i lažima", kaže gradonačelnik Dalibor Domitrović (SDP). Povod su objave na društvnim mrežama koje tvrde da deseci kamiona smeća dolaze na Sodol, čak i noću, iz drugih zemalja i neki puni opasnog otpada. Gradonačelnik sve demantira.

"Odlagalište sa svojim kapacitetima je osam kamiona dnevno. Da se dovozi otpad sa svih strana da točno je - sa svih strana Hrvatske. Odlagalište radi od 7 do 15 sati. Nitko osim komunalaca osim mješanog komunalnog otpada ne dovozi", dodaje. Sredinom lipnja odlagalište je zatvorila inspekcija jer nema dozvole za gospodarenjem otpada. Potom je resorno ministarstvo poništilo odluku inspekcije i opet ga otvorilo.

Stiže samo miješani komunalni otpad?

"Državni inspektorat i određena tijela trebaju izvršiti određena ispitivanja, trebaju donijeti stručne analize da znamo o kakvom je otpadu riječ", smatra Anđelka Salopek (HDZ), saborska zastupnica i potpredsjednica Gradskog vijeća grada Ogulina. 80 posto otpada koji završava na Sodolu dolazi iz drugih gradova Hrvatske, ističu iz grada. Na ovo odlagalište, kaže gradonačelnik Ogulina, stiže samo miješani komunalni otpad, ali nam nije mogao sa sigurnošću reći da opasnog otpada nema.

"Kako možemo biti sigurni da nema opasnog otpada, ne možemo. Kao što ni ja ne mogu bit siguran da me supruga vara", dodao je. Kontrola, kažu iz Komunalnog društva, ipak postoji.

"Dužnost svakog komunalca je da ima popratne listove, pa sva društva s kojima mi radimo mora napravit kategorizaciju otpada koju onda mi pregledamo i dopuštamo im odlaganje otpada na samo odlagalište. Vizualnim putem se kontrolira je li to stvarno taj otpad. i jednom mjesečno ovlaštena tvrtka kontrolira plinove na odlagalištu", objasnio je Bojan Prebežić, direktor Stambeno komunalnog gospodarstva. Studija utjecaja Sodola na okoliš, na koju se poziva gradonačelnik, rađena je 2007. Tada problema nije utvrđeno, no mještani gotovo 20 godina kasnije - nisu mirni.

'Ljudi su u petak vidjeli 20 kamiona'

"Nas brine sigurnost je li ovo sigurno da se ispita. U čem je problem napraviti analizu toga?", kaže Zvonko Bartolović iz Trošmarije. A prostora za novi otpad još ima – oko 200 tisuća kubičnih metara, dovoljno za još deset do dvadeset godina.

"Ovi ljudi koji su u petak tu uz cestu imali posla kažu da je bilo abnormalno kamiona, preko 20, je li to istina il ne, ja nisam vidio, samo kažem što su mi rekli", dodaje Zvonko. Na pitanje vjeruje li tome ili onome što kaže gradonačelnik da nema šanse da ih je bilo 20, kaže:

"A ja ne znam kome vjerovati, ali ja više vjerujem svoji mještanima koji su zabrinuti kao i ja". Sodol će se za vanjski otpad ponovno otvoriti kroz nekoliko dana. Do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom mora raditi – inače bi Grad Fondu morao vraćati novac uložen u sanaciju.