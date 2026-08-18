Ovaj ključan znak kod psa može mu spasiti život: To je jedan od najočitijih simptoma

Ljetne vrućine donose priliku za boravak na otvorenom, no za vlasnike pasa predstavljaju i razdoblje pojačanog opreza. Dok ljudi uživaju u suncu, njihovi psi mogu tiho patiti, a stanje koje im najviše prijeti jest toplinski udar. Ovo po život opasno stanje nastupa kada se tijelo psa pregrije do te mjere da više ne može samostalno regulirati temperaturu.

Prepoznavanje ranih znakova ključno je za spašavanje života, a jedan od najočitijih simptoma često je i prvi alarm koji vlasnici primijete, piše Express.

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Znakovi upozorenja na toplinski udar kod pasa

Praćenje ponašanja životinje i pravodobno prepoznavanje znakova pregrijavanja mogu pomoći u sprječavanju ozbiljnih posljedica pa čak i tragedije.

Disanje kao znak upozorenja

Psi se primarno hlade dahtanjem, što je njihov prirodni mehanizam za oslobađanje viška topline. Međutim, kada vanjska temperatura i vlaga postanu previsoke, ovaj sustav može postati preopterećen i nedovoljan. Upravo tada dahtanje prestaje biti normalno i postaje znak za uzbunu.

Vlasnici trebaju obratiti pozornost na izrazito ubrzano, teško i panično dahtanje koje ne prestaje ni kada se pas odmara u hladu. Takvo disanje često je vrlo bučno i može biti popraćeno obilnim slinjenjem. Slina pritom može postati gusta, ljepljiva i rastezljiva, što je jasan pokazatelj da je pas u ozbiljnoj nevolji i da se njegovo tijelo bori s ekstremnim pregrijavanjem. Nemir i neprestano traženje hlada ili vode također su rani signali koji zahtijevaju hitnu pažnju.

Boja sluznice

Osim promjena u disanju, postoji i suptilniji, ali iznimno važan pokazatelj koji se može provjeriti u nekoliko sekundi. Riječ je o boji desni i jezika. Stručnjaci savjetuju vlasnicima da nježno podignu usnu psa i promotre boju sluznice. Kod zdravog psa, desni bi trebale biti ružičaste i vlažne.

U slučaju toplinskog udara, boja se drastično mijenja. Desni i jezik mogu postati jarko crveni, gotovo ciglaste boje, što ukazuje na probleme s cirkulacijom i nedostatak kisika. U kasnijim fazama, boja može prijeći u tamnocrvenu, ljubičastu ili čak sivu i plavičastu, što je znak vrlo teškog stanja i neposredne životne ugroženosti. Blijede desni također su razlog za hitnu veterinarsku intervenciju.

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Napredovanje simptoma i hitna prva pomoć

Ako se rani znakovi ne prepoznaju, stanje psa može se vrlo brzo pogoršati. Simptomi toplinskog udara tada postaju sve ozbiljniji. Pas može pokazivati izraženu slabost, teturati, gubiti ravnotežu ili odbijati kretanje. Dezorijentiranost i zbunjenost česti su neurološki znakovi, a mogu se pojaviti i povraćanje te proljev, ponekad s tragovima krvi. U najtežim slučajevima dolazi do napadaja, kolapsa i gubitka svijesti, dok tjelesna temperatura može prijeći opasnih 40 °C. Iako svaki pas može doživjeti toplinski udar, neke su skupine podložnije. To uključuje brahicefalične pasmine sa skraćenom njuškom poput mopsova i buldoga, starije pse, štence, pse s prekomjernom težinom te one sa srčanim ili respiratornim problemima.

Ako postoji sumnja na toplinski udar, ključna je brza i ispravna reakcija.

Odmah skloniti psa s vrućine : Potrebno ga je premjestiti u hlad ili, još bolje, u klimatiziran prostor.

: Potrebno ga je premjestiti u hlad ili, još bolje, u klimatiziran prostor. Postupno rashlađivanje : Psa treba polijevati mlakom, nikako ledenom vodom. Ledena voda može izazvati šok i sužavanje krvnih žila, što dodatno otežava hlađenje. Postupak treba fokusirati na područja šapa, trbuha i vrata. Mogu se koristiti i mokri ručnici ili ventilator.

: Psa treba polijevati mlakom, nikako ledenom vodom. Ledena voda može izazvati šok i sužavanje krvnih žila, što dodatno otežava hlađenje. Postupak treba fokusirati na područja šapa, trbuha i vrata. Mogu se koristiti i mokri ručnici ili ventilator. Ponuditi vodu : Ako je pas pri svijesti, treba mu ponuditi manju količinu svježe vode, ali ga se ne smije prisiljavati da pije .

: Ako je pas pri svijesti, treba mu ponuditi manju količinu svježe vode, ali ga se ne smije prisiljavati da pije Hitno potražiti veterinarsku pomoć: Neovisno o prividnom poboljšanju stanja, obavezan je posjet veterinaru. Unutarnja oštećenja organa mogu se razviti i satima nakon što se tjelesna temperatura snizi.

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