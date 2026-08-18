Pomno biran materijal za gradnju: Na jugu Jadrana niču dvije mramorne 'kule' s pogledom na more

Na južnoj obali Albanije, u Vlori, između Jadranskog mora i planinskih vrhunaca, razvija se arhitektonski projekt koji povezuje suvremeni dizajn s lokalnim nasljeđem.

Prema Design Boom riječ je o ''DUAS Towers”, paru višenamjenskih tornjeva visokih 98 metara koje je projektirao portugalski studio OODA. Nazvani su ''Duas”, što na portugalskom znači ''dva”, čime se naglašava koncept dvaju objekata različitih oblika, ali povezanih jedinstvenim dizajnom nadahnutim lokalnim krajolikom.

Odabir materijala i povezanost s okolišem

Odabir kamena bio je ključan element u projektiranju tornjeva ''Duas”. Premisa arhitekata bila je stvoriti građevinu koja se vizualno integrira u okoliš. Iako je prvotna ideja uključivala mramor iz Carrare, koncept je zahtijevao materijal koji će se stopiti s lokalnim krajolikom.

Stoga je provedeno istraživanje geologije Albanije, analizirano je osam vrsta kamena, nakon čega je odabran materijal iz kamenoloma udaljenog 60 kilometara. Odabran je bijeli mramor Tomorri, čija je posebnost gotovo potpuno odsustvo vena. Ta ga karakteristika čini iznimno osjetljivim na svjetlost i boje iz okoline. Fasade tako reflektiraju ambijentalne tonove i mijenjaju izgled ovisno o dobu dana: od hladne bijele ujutro, preko toplih tonova koji poslijepodne preuzimaju boju brda, pa sve do nijansi koje se u sumrak stapaju s nebom. Time je postignuta vizualna integracija građevina u prirodni okoliš.

Od tradicije do moderne siluete

Izgled fasada inspiriran je kulturnom baštinom južne Albanije. Geometrija koja definira vanjštinu tornjeva izvedena je iz motiva ''rrodhe”, tradicionalnog uzorka s lokalnih vunenih tepiha. Međutim, motiv nije primijenjen samo kao dekorativni element, već je postao temeljni organizacijski princip.

Taj stepenasti grafički uzorak definira postupno sužavanje siluete prema vrhu i ritam kamene obloge. Pročelja su obložena mramorom Tomorri, a sadrže i istaknute mramorne elemente u obliku oštrica. Ovi vertikalni elementi strše izvan rubova podnih ploča te imaju dvostruku funkciju: štite staklene površine od izravnog sunčevog svjetla, dok istovremeno uokviruju poglede prema moru. Njihove sjene pomiču se preko kamenih ploha tijekom dana, dajući fasadi dubinu i teksturu koja se neprestano mijenja.

Projekt naglašava dualnost, što je vidljivo i u samom imenu. Oba tornja dosežu visinu od 98 metara i protežu se kroz 24 kata, no razlikuju se u svojoj osnovi. Jedan je tlocrtno četverokutan, dimenzija 30 puta 25 metara, dok je drugi kružan, s promjerom od 26 metara. Ta razlika omogućuje im da na različite načine odgovore na nepravilan oblik parcela i uspostave dijalog sa susjednim zgradama. Ipak, oba slijede isti temeljni arhitektonski sustav.

Kompozicija svakog tornja sastoji se od tri dijela: horizontalnog volumena u bazi, uspravne vertikalne ploče u središtu te drugog horizontalnog elementa na vrhu. Koncept se temelji na analizi statičkih svojstava kamenog bloka i njegovog ponašanja u dva položaja: vodoravnom, gdje se opire savijanju, i uspravnom, gdje najbolje podnosi tlak. Smještaj tornjeva određen je analizom putanje sunca kako bi se osiguralo da niti jedan ne zasjenjuje drugoga.

Održivost i funkcija iza kamena

Osim estetske komponente, projekt stavlja naglasak i na održivost u konstrukciji. Projekt se još uvijek razvija, no studije uključuju rješenja za smanjenje ekološkog otiska, poput mješavina veziva za beton s nižim udjelom ugljika te korištenja recikliranog agregata s lokalnih gradilišta.

Slična logika primjenjuje se i na ovojnicu zgrade, gdje se razmatraju materijali na biološkoj bazi, poput ploča od konoplje i gline. Unutar zgrada, program je višenamjenski: u prizemlju su maloprodajni objekti, na višim katovima hotelske sobe i rezidencije, dok su na krovu restoran te bar s pogledom na zaljev.

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