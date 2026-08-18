Godišnji je gotov, Milanović sazvao Sabor: 'Kako će HDZ ovaj put pokušati izbjeći istinu?'

Izvanredna sjednica Sabora o otpadu u Gospiću održat će se već ovog tjedna, u četvrtak i petak. Odgovor je to predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića na zahtjev za sjednicom koju je uputio predsjednik Republike Zoran Milanović.

Nije učinjeno ništa – jasan je predsjednik Milanović – i u zahtjevu za izvanrednom sjednicom predlaže zaključke u četiri točke dnevnog reda: od Vlade traži hitnu trajnu sanaciju odlagališta i stalni nadzor podzemnih voda i okoliša. Sve je pojasnio detaljno i opširno uz oštru kritiku.

"Učinjena je trajna šteta za okoliš i zdravlje ljudi. Dosadašnje aktivnosti Vlade Republike Hrvatske nisu bile pravovremene ni adekvatne s obzirom na ozbiljnost situacije. Vlada RH i predsjednik Vlade Andrej Plenković zanemarili su nalaze stručnjaka i relativizirali štetu nanesenu ljudima i okolišu. Može se zaključiti da neće poduzeti niti jednu hitnu mjeru", stoji u priopćenju.

Milanović traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i inicijativa. Također traži da se odmah ili u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Na njegov zahtjev predsjednik Sabora odgovorio je ekspresno, iako je imao rok od osam dana – sjednicu je zakazao već za dva dana, za četvrtak i petak.

"Mi se radujemo ovoj izvanrednoj sjednici jer će to biti prilika da hrvatskim građanima pokažemo istinu. Mi se doduše nadamo da neće uteći i s ove sjednice, nakon dva bijega mislim da bi trebala biti tolika odgovornost oporbenih zastupnika da ne uteknu i sa sjednice Sabora", rekao je politički tajnik HDZ-a Ante Sanader.

Po drugi put u povijesti

Drugi put u hrvatskoj povijesti, i drugi put je Milanović taj koji je zatražio izvanrednu sjednicu Sabora. Prvi put je to bilo u srpnju 2023. godine, zbog štrajka u pravosuđu i plinske afere. U Saboru su tada odgovore davali državni tajnici, a nije bilo ni Milanovića ni Plenkovića.

"Ponizili ste Hrvatski sabor i niste inzistirali na dolasku predsjednika Vlade ni ministara?", rekla je u srpnju 2023. godine Karolina Vidović Krišto.

"Mene spominjati u kontekstu poniženja Sabora, a nije došao ni onaj koji ju je zatražio i predlagatelj", odgovorio joj je tada Jandroković.

Ta izvanredna sjednica završila je odbijanjem zaključaka koje je predložio Milanović, te su usvojeni zaključci HDZ-ove većine. Hoće li predsjednik doći ovaj put u Sabor, na naš upit s Pantovčaka nisu odgovorili.

'To je prilika da građani čuju'

"Ja mislim da je sama činjenica da je odlučio sazvati izvanrednu sjednicu dovoljna, da je to prilika da građani čuju, da se na još jedan način izvrši pritisak na Vladu da što prije krene u sanaciju", rekao je Mihael Zmajlović.

Nakon što je u ponedjeljak sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša prekinuta jer građanske inicijative nisu mogle prve postavljati pitanja, u Mostu su Jandrokoviću predložili sljedeće:

"Ja apeliram na vladajuću većinu i na predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da osigura da na toj sjednici Sabora budu prisutni i predstavnici inicijative, da to bude na neki način javno saslušanje", poručio je Nikola Grmoja.

U Možemo pozivaju građane da gledaju izvanrednu sjednicu. "Da vide na koji način će ovaj put HDZ pokušati opstruirati dolazak do istine", poručila je Dušica Radojčić.

Za oporbu vremena nema dovoljno, dok HDZ-ov ministar rodbinski vezan uz Liku smiruje tenzije.

"Pozivam moje Ličane i Gospićane da prate informacije, da vjeruju u sustav, da će se učiniti u najkraćem roku sve", poručio je ministar Alen Ružić.

Rješenje u Gospiću čekaju već godinu i pol, otkako je afera otkrivena.