Austrijanci skratili put od tri sata na 41 minutu: Možemo li išta naučiti?

'VELIKA PREKRETNICA' /

Austrijanci su napravili nešto što se nadamo čuti i u Hrvatskoj. Put vlakom od Graza do Klagenfurta skratili su za dva sata. I ne samo to taj isti vlak do Venecije putuje samo tri sata. Kako im je to uspjelo? Kada će nešto slično dogoditi kod nas? Više pogledajte u prilogu

Projekt je sufinancirao Europski parlament u okviru programa subvencija Europskog parlamenta u području komunikacije. Europski parlament nije sudjelovao u njegovom pripremanju te ni na koji način nije odgovoran ili obvezan informacijom, informacijama ili gledištima izraženima u okviru projekta za koji su odgovorni isključivo autori, intervjuirane osobe, izdavači i osobe zadužene za predstavljanje programa javnosti u skladu s primjenjivim zakonom. Europski parlament se također ne može smatrati odgovornim za neposrednu ili posrednu štetu do koje može doći u okviru ostvarenja projekta