Hoće li najgori piromani uskoro ići doživotno u zatvor? Odvjetnik Šerić: 'Zakon je nejasan'

Ako se utvrdi da je požar kod Omiša podmetnut, otvara se i pitanje - jesu li kazne za piromane dovoljno stroge? Zašto bi netko tko svjesno ugrozi tisuće ljudi imao priliku relativno brzo ponovno biti na slobodi? To je djelo koje graniči s terorizmom - kaže danas ministar obrane.

Izgoreni automobili, uništene kuće, brojni teško ozlijeđeni i jedan izgubljeni ljudski život. To je rezime požara koji je donio smrt i pustoš. Dok se zbraja šteta - mnogi su uvjereni da tragedija nije splet nesretnih okolnosti već rezultat zle namjere piromana.

"Ljudima pobjegne, ljudima pale masline i to je u redu, mislim nije u redu, ali se dogodi zlo. Ovo se nije moglo dogodit zlo, kao što vidite, nema čovjeka, nema kuće, nema ničega - znači čisti terorizam", smatra Goran Lović iz Lokve Rogoznice.

"Dvaput je već tu počeo požar. Tko uspije to zapaliti, a zapalio je sigurno namjerno, dolje je prolaz gdje se može sakriti i otići i ne možeš ga naći nikako", rekao je Marijo Lović iz Lokve Rogoznice.

Uhićeno četvero zbog požara kod Zadra

Policija istražuje kako je došlo do apokalipse kod Omiša, a odgovorne za požare na zadarskom području već su uhitili.

Troje hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i djevojka jednog od njih prouzročili su 10 požara. Danas su priznali da su zapalili šume, maslinike te jedan automobil. Kod njih je pronađen i arsenal oružja. USKOK istražuje je li riječ o terorizmu.

"Pa ni to nije isključeno, uvijek postoji ta mogućnost. Dakle u članku 97, stavak 1 točka 7 kada se govori o požaru, prouzročenju požara radi terorizma, e sad ćemo utvrditi ima li temelja za to", rekao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Kakve su kazne za paljenje požara?

Kazna za terorizam može biti dugotrajni zatvor. U slučaju Omiša gdje je došlo do smrtne posljedice može ići do 15 godina. Ključne su riječi "može ići" jer problem u cijeloj priči je zakon koji je nejasan - upozorava odvjetnik i bivši sudac Branko Šerić.

"Kada dođe do smrti onda je zakonodavac predvidio za jedan slučaj od 1 -8 godina, a u drugom slučaju od 1- 10 godina. Dakle tu postoji izvjesna zbrka oko zapriječene kazne. Mislim da bi zakonodavac trebao eliminirati to ako i ovo i ako i ono nego izričito za svako kriminogeno ponašanje i izazivanje požara točno predvidjeti slučajeve kada se to događa i kaznu", rekao je Šerić.

A kakvi smo u usporedbi s drugim zemljama? U Hrvatskoj je kazna za izazivanje požara sa smrtnom posljedicom od 5 -15 godina zatvora, u Španjolskoj od 10-20 godina, dok su u Njemačkoj i Francuskoj puno strože, od 10 godina do doživotnog zatvora.

Ipak nisu naš problem kazne već sudska praksa. Piromane se najčešće tereti za blaža kaznena djela te im se u prosjeku dosuđuju niže kazne. Takvu praksu hitno treba mijenjati i kazne pooštriti upozorava potpredsjednik Vlade.

"Svakako ove dosadašnje kazne nisu dovoljne, kazne treba pooštriti maksimalno tako da nikome nikad ne padne napamet činit i raditi", smatra Ivan Anušić.

Najavljene veće kazne za piromane

Za čak 90 posto požara odgovoran je čovjek i pitanjem podmetnutih požara potrebno je ozbiljnije se pozabaviti - upozorava drugi čovjek vatrogasne zajednice.

"Činjenica je da je puno požara, mi bilježimo ja ću reći tisuće požara na otvorenom prostoru u RH, sve je to netko u pravilu zapalio. Vrlo malo je prirodna pojava, međutim problem je da se moramo i istraživanjem uzorka baviti puno kvalitetnije. Svakom izbijaju požara bi trebalo puno odgovornije pristupiti i raditi na tome", rekao je Dino Kozlevac, zamjenik predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice.

Nakon tragičnog požara u Omišu, ministar pravosuđa najavljuje više kazne za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine, ali i za teža kaznena djela.

"Isto tako razmatramo pooštravanje kazni ili najmanje 5 godina, pa isto tako mogućnost doživotnog zatvora", rekao je Damir Habijan.

Najgori piromani mogli bi uskoro doživotno u zatvor. Možda djeluje puno, ali za ovakvo stravično uništenje i jednu tragičnu smrt, ako je izazvana namjerno, svaka je kazna zapravo premala.