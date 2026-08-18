Javili se i Bosanac i Albanac: Hadžikadunićev burek sa sirom izazvao reakcije

Hajduk je sinoć predstavio Dennisa Hadžikadunića, i to na vrlo originalan način. U videu se novi stoper našao pred burekom sa sirom, što mu se nikako nije svidjelo.

"Je l' vi mene zajebavate?" upitao je Hadžikadunić nakon što je vidio što se nalazi u piti.

Šala se temelji na dobro poznatoj raspravi oko naziva pita. U BiH je burek isključivo pita s mesom, dok se ona sa sirom naziva sirnica, sa špinatom zeljanica, a s krumpirom krompiruša.

Hajdukova objava izazvala je brojne reakcije, a među onima koji su se oglasili bili su i Edin Džeko te bivši Hajdukov igrač Emir Sahiti. Džeko je ostavio emotikone koji plaču od smijeha, dok je Sahiti novom stoperu poručio: "Kakav je burek brate, jesi uzeo to kod Albanca?".