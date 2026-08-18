'Mamurluk' za žene stiže u kina: Nova hit komedija 'Spa vikend' donosi kaos, tajne i urnebes

Što se dogodi kada četiri prijateljice konačno pobjegnu od djece, partnera, posla i svakodnevnih obaveza? Ako je suditi prema novoj komediji „Spa vikend“, odgovor je – apsolutni kaos.

Urnebesna komedija u hrvatska kina stiže 20. kolovoza, a iza nje stoje autori koji vrlo dobro znaju kako miran provod pretvoriti u potpuni kaos. Film režira Jon Lucas, jedan od autora hit-komedije „Zločeste mame“, dok je među scenaristima Scott Moore, jedan od scenarista kultnog „Mamurluka“. Zato se „Spa vikend“ već na prvu nameće kao svojevrsni „Mamurluk“ za žene.

U središtu priče su četiri prijateljice koje odlaze na luksuzni wellness vikend kako bi se odmorile, napunile baterije i barem nakratko zaboravile na svakodnevne probleme. Plan je jednostavan – opustiti se, uživati u spa tretmanima i vratiti se kući odmornije nego što su došle.

Foto: Vince Valitutti

Ništa neće ići prema planu

Bez partnera, djece i poslovnih obaveza, prijateljice napokon imaju dovoljno vremena da se pozabave stvarima koje su mjesecima gurale pod tepih. Stare zamjerke, bračne krize, nove simpatije, nesigurnosti i tajne počinju izlaziti na površinu, a uz piće i atmosferu bez ikakvih pravila, odluke koje su se u jednom trenutku činile sjajnima ubrzo postaju prilično loše ideje.

U glavnim ulogama su Ella Fisher, Anna Faris, Leslie Mann i Michelle Buteau, koje predvode savršeno nesavršenu ekipu prijateljica spremnih dokazati da ženski vikend može biti jednako, ako ne i više, kaotičan od bilo kojeg momačkog izleta.

Foto: Vince Valitutti

„Spa vikend“ donosi prepoznatljivu energiju ženskog prijateljstva – glasnu, iskrenu, neurednu i potpuno bez filtera. No kako jedna loša odluka vodi drugoj, a svaka nova tajna otvara još veći problem, luksuzni wellness vrlo brzo postaje poprište situacija koje definitivno nisu bile uključene u spa paket.

Jer neke probleme ne može riješiti ni najbolji tretman. Neke je jednostavno potrebno preživjeti – s najboljim prijateljicama.

Foto: Vince Valitutti

„Spa vikend“ donosi kombinaciju smijeha, ljubavnih komplikacija, prijateljstva, životnih kriza i kaosa koji nastaje kada napokon odlučite staviti sebe na prvo mjesto.

Četiri prijateljice. Jedan spa. Nula dobrih odluka.

„Spa vikend“ u kinima je od 20. kolovoza.