Našli su zub najgore zamislive morske nemani, zvijeri koja je mogla jesti dva čovjeka istovremeno

Jedanaestogodišnji Bo Bowers i njegov otac Mike iz Pennsylvanije otkrili su prije nekoliko dana na plaži u Sea Isle Cityju u New Jerseyju savršeno očuvan zub zastrašujuće morske nemani, divovskog morskog psa megalodona!

Obitelj Bowers tog je dana tražila lokaciju za skupljanje školjki, pa naposljetku odabrala plažu kod Townsends Inleta, poznatu po kamenom molu.

Tada je Mike, inače strastveni ronilac, primijetio nešto neobično zaglavljeno u pukotini između stijena te je u pomoć pozvao sina, čija je ruka bila dovoljno malena da je zavuče u mračan procjep.

Mika i Bo uspjeli su izvući fosil te su se na povratku kući zaustavili u Državnom muzeju New Jerseyja kako bi potražili stručno mišljenje.

Tamo ih je primio kustos prirodoslovnog odjela, Dana Ehret, koji je potvrdio njihove slutnje: "Rekao nam je da je to doista pravi zub megalodona", ispričao je Mike.

Stručnjaci iz muzeja, kao i oni iz Centra za istraživanje i promatranje kitova u Cape Mayu, bili su zapanjeni stanjem u kojem se fosil nalazio.

Matt Remuzzi iz centra u Cape Mayu izjavio je kako je to "najbolje očuvani zub megalodona koji je ikad vidio".

Dana Ehret dodao je da je pronalazak iznimno neuobičajen za New Jersey: "Zubi su ovdje vrlo rijetki jer nemamo sedimente odgovarajuće starosti sačuvane na površini ili blizu nje.

Kako je zub drevnog diva dospio na plažu?

Pitanje koje se odmah nametnulo bilo je kako je fosil, star najmanje 3,6 milijuna godina, završio na modernoj plaži, i to u tako dobrom stanju.

Steve Nagiewicz, profesor pomorskih znanosti na Sveučilištu Stockton, izrazio je mišljenje da je zub na obalu dospio nedavnim projektom obnove plaže.

U sklopu projekta, pijesak se ispumpavao s oceanskog dna i nanosio na plažu kako bi se spriječila erozija:

"Ako je pijesak došao s te lokacije, lako je moguće da je zub došao s njim", objasnila je Melissa Laurino, direktorica istraživanja u centru u Cape Mayu.

Zvijer od 24 metra i 94 tone!

Gotovo dvadeset milijuna godina, od ranog miocena do kraja pliocena, svjetskim je oceanima dominirao Otodus megalodon, najveći morski pas koji je ikada postojao.

S imenom koje znači "veliki zub", ovaj je kolos bio vrhunski grabežljivac čija je uloga oblikovala morske ekosustave. Iako je izumro prije više od tri milijuna godina, megalodon i danas okupira maštu javnosti te ga se često prikazuje kao uvećanu verziju velike bijele psine.

Budući da se kostur morskog psa sastoji od hrskavice koja se rijetko fosilizira, naše znanje o megalodonu uglavnom potječe od njegovih najotpornijih dijelova: zuba i, u rijetkim slučajevima, kralježaka.

Neki zubi dosežu i osamnaest centimetara, što je znanstvenicima dugo služilo kao osnova za procjenu veličine. Tradicionalne rekonstrukcije, temeljene na usporedbi s velikom bijelom psinom, sugerirale su maksimalnu duljinu od petnaest do osamnaest metara.

Međutim, nedavna istraživanja, uključujući analizu rijetkih i djelomično očuvanih kralježnica iz Belgije i Danske, nude radikalno drugačiju sliku.

Studija međunarodnog tima stručnjaka, objavljena 2025. godine, procjenjuje da je megalodon mogao doseći nevjerojatnu duljinu od čak 24,3 metra i težinu do 94 tone.

Ova nova spoznaja ne samo da ga čini većim nego što se mislilo, već i mijenja našu predodžbu o njegovom izgledu. Suprotno uvriježenom mišljenju, megalodon vjerojatno nije bio zdepast poput velike bijele psine.

Analize sugeriraju da bi takav oblik tijela pri tolikoj veličini bio hidrodinamički izrazito neučinkovit. Vjerojatniji je model vitkijeg, izduženijeg tijela, možda sličnog današnjem limunskom morskom psu, s kraćom i plosnatijom čeljusti te izrazito dugim prsnim perajama koje su podupirale njegovu golemu masu.

Jeo kitove za dobro jutro

Kao vrhunski predator, megalodon je lovio najveće životinje svog vremena.

Fosilizirani tragovi ugriza na kostima kitova nepobitan su dokaz njegove prehrane. Analize pokazuju da je lovio razne vrste kitova, dupine, tuljane i druge morske sisavce.

Njegova snaga bila je legendarna; procjenjuje se da je njegova sila ugriza dosezala između 108.514 i 182.201 njutna, što je deseterostruko više od najveće zabilježene sile ugriza velike bijele psine!

Čeljust mu se mogla otvoriti dovoljno široko da proguta dva odrasla čovjeka odjednom.