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Policija upala u Brodsko-posavsku županiju!

Policija upala u Brodsko-posavsku županiju!
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Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Pokušali smo više informacija doznati od Županije, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne

18.8.2026.
9:06
Dunja Stanković
Ivica Galovic/PIXSELL
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Istražitelji policije jutros su stigli u zgradu Brodsko-posavske županije. Portal 24 sata neslužbeno prenosi da su izuzeli određenu dokumentaciju, no za sada nije poznato više detalja. 

Pokušali smo više informacija doznati od Županije, a njihov odgovor ćemo objaviti čim stigne. 

Podsjetimo, istražitelji su prije nekoliko dana upali u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare te izuzeli dokumente. 

Zamjenica županijske državne odvjetnice izvijestila je da je Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu naložilo Policijskoj upravi brodsko-posavskoj poduzimanje izvida radi provjere navoda iz članaka objavljenih na više portala vezano uz pogodovanje pojedinim trgovačkim društvima kod izgradnje odbojkaškog terena na Vijušu.

Lokalni mediji su prenijeli da se nagađa kako je razlog podnošenje kaznene prijave protiv Duspare, pročelnice UO za gospodarstvo Ankice Majetić i još nekih bliskih suradnika gradonačelnika nakon navoda u medijima oko netransparentnosti u radu i navodnim pogodovanjima nekim tvrtkama koje posluju s Gradom. 

PolicijaIzvidiSlavonijaBrodsko-posavska
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