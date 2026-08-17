Tresla su se brda, rodilo se niš. A onda je na kraju dana s Pantovčaka došao proglas

ŠTO SMO NAUČILI? /
Poruka nije poslana, ali je panike bilo. Stručnjaci za sigurnost secirali greške kod omiškog požara
Tresla se brda, rodilo se niš, ništa - rekao nam je Darko Milinović prošli tjedan u Direktu kad smo pričali o otrovnom smeću u Gospiću. A dugo iščekivana sjednica saborskog odbora u srcu Like bila je točno to. Niš. Iako su došli i ministri i glavni državni odvjetnik i oporba naoružana pitanjima, naprasno je sve prekinuto jer se inicijativa Gospić je naš dom pobunila.
Na kraju dana s Pantovčaka je stigao proglas. Zoran Milanović sazvao je izvanrednu sjednicu Sabora zbog opasnog otpada. Direktova reporterka javila nam se iz Gospića.