Hrvatska prkosi europskom trendu, voćare spašavaju strani radnici: 'Moglo bi biti problematično'

"Nevrime i nesrića neće na nas nikada", pjeva Dalmatino, a pjevaju i naši voćari. Nije baš nikada, ali barem neće na njih ove godine. Vrhunac je berbe jabuka. Prema podatcima Svjetskog udruženja uzgajivača jabuka i krušaka, zbog loših vremenskih uvjeta u Francuskoj se očekuje pad prinosa od 24 posto, Poljskoj 30, Austriji 35, a u Češkoj 54 posto, dok se u Hrvatskoj očekuje rast od 33 posto. Hajde da i nas nekada pogodi.

Hoćemo li jesti jeftine domaće jabuke ili im cijena neće pasti uopće, nego će samo uvoz biti još skuplji? Gost RTL Direkta bio je predsjednik Hrvatske voćarske zajednice, Branimir Markota.

Kako ide berba?

Krenula je berba prve sorte, konvencionalne Gale. Ide dosta dobro. Nadam se da će tako i nastaviti.

Poljoprivrednici se često žale, tako da kad govore da je dobro, to je rijetkost.

Trenutno je situacija dobra. Bojimo se da bi, ako dugo potraje ovako sušno vrijeme i pogotovo ako budu toplije noći, moglo biti problematično. Kao što se dogodilo 2024. godine kada je, bez obzira na navodnjavanje, biljka jednostavno morala odbaciti plodove da bi opstala. Krajem kolovoza i početkom rujna 50 posto jabuka je jednostavno palo. Nadam se da se to neće dogoditi.

Što znači tako veliki pad prinosa drugdje, a kod nas rast?

To je posljedica vremenskih neprilika koje su se dogodile u Europi u travnju i svibnju. Svake godine valovi mrazeva pogode određeni dio Europe. Ove godine su Poljska, Italija i Francuska pretrpjele u travnju i svibnju ekstremne mrazeve i to se manifestiralo manjom proizvodnjom.

Nas je mraz zaobišao?

Nas je mraz zaobišao. Bilo je pojedinačnih mrazeva u pojedinim mikroregijama, ali nisu napravili tolike štete. Urod ove godine je korektan.

Što taj omjer znači za naš džep?

Neće biti poskupljenja jabuka na tržištu ove sezone. Cijene će se kretati na policama trgovačkih lanaca od jednog do dva eura po kilogramu, osim klupskih sorti jabuka poput Pink Lady, Golden Rush itd., koje imaju nešto veću cijenu.

A Pink Lady, hoće li njoj pasti cijena?

To ne ovisi o Hrvatskoj, to ovisi o nositelju franšize Pink Lady koji diktira cijenu u cijelom svijetu.

Hoće li domaćim hrvatskim jabukama pasti cijena?

Nadamo se da neće biti povećanja. Teško da bi trebala pasti cijena jer je i sada cijena od jednog do dva eura na policama trgovačkih lanaca izuzetno pristojna cijena. Ona je 30 posto niža nego što je prosječna cijena jabuka u Europi.

Hoće li uvoznim jabukama rasti cijena?

To će determinirati tržište, s obzirom na to da je proizvodnja podbacila u cijeloj Europi nekih 15 posto. To su procjene uroda koje se rade krajem srpnja i početkom kolovoza na prognozi WAPA-e, koja organizira svjetsku organizaciju za jabuke.

Krajem desetog mjeseca ćemo otprilike znati puno jasnije prognoze — koliko je konzumne jabuke završilo u hladnjačama i koliko će se ona trošiti do iduće sezone.

Može li se u Hrvatskoj uopće više odvijati berba bez stranih radnika?

Jako teško. Pogotovo na većim plantažama. Jabuka, kao i svaki poljoprivredni proizvod, ima vrijeme kada se treba ubrati, inače prezre. I onda dobije ožegotine, prezre, padne i više nije za trgovački lanac. Na manjim gospodarstvima ljudi to uglavnom uspijevaju sami, ili sa susjedima, rodbinom i poznanicima pobrati. Ali na velikim plantažama nemoguće je to raditi bez stranih radnika.

Od svih berača trenutno u Hrvatskoj, koliko stranih radnika bere?

U berbi jabuka sigurno je na razini Hrvatske 50 posto stranih radnika. S time da treba imati u vidu da na velikim plantažama ima i više od 50 posto, čak do 80 posto.

Gala se ne može brati krajem rujna jer će prezreti ili popadati. Nju treba pobrati sada, a nema toliko domaćih radnika da u kratkom vremenu to mogu pobrati.

Nepalci i Filipinci nas spašavaju, ali tko je brao prije pet godina? Zašto ti koji su brali prije, više ne žele?

Bilo je vjerojatno tada tih radnika, ali otišli su na neke druge, dohodovnije poslove. Sigurno da pod ovim uvjetima raditi u poljoprivredi nije baš nešto izazovno. Imamo situaciju da je dobar dio radnika koji rade sada na berbi uglavnom u životnoj dobi iznad 50-60 godina.

Ne možete platiti više?

Ne, nije više stvar plaćanja. Plaćanje je stvar tržišta. Jednostavnom, njih nema. Možete ponuditi koliko hoćete, ali ako radnika nema, jednostavno nema.

Možete doći u dućan i reći: 'Ja hoću nešto platiti, nije važno koliko novaca', ali ako dućan to nema, to ne možete nabaviti.