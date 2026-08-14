Bruno Lerotić otkrio nam je što je najpotrebnije evakuiranim ljudima iz Omiša

Požar je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici, a tijekom noći, nošen vjetrom, proširio se prema Omišu i zahvatio područja iznad samoga grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, a prema dosadašnjim informacijama izgorjele su kuće, automobili i brodice.

Za evakuirane građane i turiste otvoreni su prihvatni centri, dio evakuiranih noć je proveo u gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Upravo zato smo jutros kontaktirali humanitarca Bruna Lerotića s kojim smo razgovarali o tome što je ljudima u ovom trenutku zaista potrebno.

''Po onom što vidim u svojim porukama, najviše treba vode, higijene, posebno za djecu, paste za zube, četkice, i led, kažu da imaju problem s ledom, voda je topla, ima bolesnih ljudi, malene djece... Odjeću trenutačno ne nosite, to su mi javili iz Crvenog križa'', rekao nam je Bruno.

Podsjetimo, kod Omiša je u četvrtak navečer izbio veliki požar na području Lokve Rogoznice i tijekom noći se proširio prema gradu. Vatra je zahvatila kuće i automobile, a u najkritičnijim trenucima približila se na svega stotinjak metara od središta Omiša. Dio stanovnika i turista evakuiran je brodicama, dok su za evakuirane otvoreni prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu.