FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
APEL ZA POMOĆ /

Bruno Lerotić otkrio nam je što je najpotrebnije evakuiranim ljudima iz Omiša

Bruno Lerotić otkrio nam je što je najpotrebnije evakuiranim ljudima iz Omiša
×
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kontaktirali smo humanitarca Bruna Lerotića koji nam je otkrio što je trenutačno potrebno evakuiranim ljudima u Omišu

14.8.2026.
11:45
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Požar je sinoć buknuo u Lokvi Rogoznici, a tijekom noći, nošen vjetrom, proširio se prema Omišu i zahvatio područja iznad samoga grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, a prema dosadašnjim informacijama izgorjele su kuće, automobili i brodice.

Za evakuirane građane i turiste otvoreni su prihvatni centri, dio evakuiranih noć je proveo u gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak.

Bruno Lerotić otkrio nam je što je najpotrebnije evakuiranim ljudima iz Omiša
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
 

Upravo zato smo jutros kontaktirali humanitarca Bruna Lerotića s kojim smo razgovarali o tome što je ljudima u ovom trenutku zaista potrebno. 

''Po onom što vidim u svojim porukama, najviše treba vode, higijene, posebno za djecu, paste za zube, četkice, i led, kažu da imaju problem s ledom, voda je topla, ima bolesnih ljudi, malene djece... Odjeću trenutačno ne nosite, to su mi javili iz Crvenog križa'', rekao nam je Bruno. 

Podsjetimo, kod Omiša je u četvrtak navečer izbio veliki požar na području Lokve Rogoznice i tijekom noći se proširio prema gradu. Vatra je zahvatila kuće i automobile, a u najkritičnijim trenucima približila se na svega stotinjak metara od središta Omiša. Dio stanovnika i turista evakuiran je brodicama, dok su za evakuirane otvoreni prihvatni centri u Omišu, Dugom Ratu, Makarskoj i Splitu. 

Bruno LerotićPožarOmišPelješac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike