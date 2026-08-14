Plenković objasnio zašto se SRUUK nije oglasio

Premijer Andrej Plenković izjavio je u petak da se požar koji je tijekom noći zahvatio omiško područje širio iznimno brzo zbog snažnog vjetra i dugotrajne suše, istaknuvši kako su sve nadležne službe maksimalno angažirane na njegovu suzbijanju i pomoći stanovništvu.

Odgovarajući na pitanje zašto stanovnicima i turistima na ugroženom području nije poslano upozorenje putem sustava SRUUK, Plenković nije izravno rekao je li mogućnost slanja poruke bila razmatrana, već je naglasio brzinu kojom se požar širio.

"Požar je bio toliko brz, situacija se, koliko sam uspio razumjeti od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanadera, razvijala iz minute u minutu, uz orkanski vjetar. Ovdje su praktički svi građani vidjeli što se događa, jedni drugima su pomagali i mislim da su maksimalni napori napravljeni", rekao je nakon sastanka Stožera civilne zaštite.

Zašto se SRUUK nije oglasio?

Dodao je kako je sustav SRUUK korišten u brojnim ranijim situacijama, dok su u ovom slučaju ključni problemi bili brzina širenja požara, snažan vjetar i činjenica da je izbio tijekom noći.

"Što se tiče SRUUK-a, on je radio u brojnim dosadašnjim situacijama. Ovdje je stvar bila očito brza u smislu vjetra i noći. Da je bio dan, i kanaderi bi djelovali", kazao je Plenković, dodajući da su protupožarni zrakoplovi oko 5 sati ujutro poletjeli iz Zemunika i uključili se u gašenje.

Premijer je izvijestio i o stanju ozlijeđenih.

Stanje ozlijeđenih

Prema informacijama koje je Vlada dobila iz KBC-a Split, zbrinuto je više desetaka osoba, a dio pacijenata nalazi se na intenzivnoj njezi. U dogovoru s ministricom zdravstva Irenom Hrstić, u pripravnosti su i zagrebački klinički bolnički centri ako bude potrebno premještanje pacijenata kojima je potrebna dodatna zdravstvena skrb.

Plenković je zahvalio vatrogascima, policiji, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Crvenom križu, Civilnoj zaštiti i Hrvatskoj vojsci na angažmanu. Brodovi Obalne straže tijekom noći sudjelovali su u evakuaciji stanovništva.

Istaknuo je da na području Omiša živi oko 15.000 stanovnika, dok je tijekom turističke sezone ondje trenutačno oko 12.000 turista, zbog čega je požar ugrozio područje s velikom koncentracijom ljudi.

"Ovo je bio munjevit požar koji je krenuo malo iza 20 sati. Bili smo praktički cijelu noć u kontaktu sa županom i glavnim vatrogasnim zapovjednikom i pratili smo situaciju u realnom vremenu", rekao je.

U pomoć stranim turistima uključuje se i MVEP

Premijer smatra da je reakcija na požar pokazala kako funkcionira hrvatski sustav protupožarne zaštite i Domovinske sigurnosti. Naveo je da Hrvatska raspolaže s oko 280 kamera koje u stvarnom vremenu šalju sliku u operativni centar u Divuljama, što nadležnim službama omogućuje praćenje stanja na terenu.

Zahvalio je i građanima koji su prihvatili evakuirane u Omišu i Splitu. Ministarstvo turizma, dodao je, uključit će se ako turistima nakon prekida ljetovanja bude potrebna dodatna pomoć.

Za strane turiste kojima su u požaru uništeni ili izgubljeni dokumenti, prema Plenkovićevim riječima, treba osigurati pomoć u kontaktiranju diplomatskih predstavništava i izdavanju putnih listova za povratak u matične zemlje. U tome će sudjelovati i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Brzo širenje požara Plenković je povezao s dugotrajnom sušom i snažnim vjetrom.

"Ovo je ozbiljan, velik požar, požar koji je bio zaista izrazito brz s obzirom na dugotrajnu sušu i vjetar koji se dogodio, ali požrtvovnost svih vatrogasaca i svih službi bila je maksimalna", poručio je.

Najavio je i pomoć države nakon što se utvrde posljedice požara.

"Došli smo da im zahvalimo i da jamčimo i županiji i gradu da ćemo pomoći odlukama Vlade nakon ove velike nesreće, na način kako to Vlada radi u svim slučajevima elementarnih i prirodnih nepogoda", rekao je Plenković.