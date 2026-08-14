Lana Jurčević slomljena zbog prizora iz Omiša: 'Srce puca, tko ovo radi, i zašto?'

Pjevačica i poduzetnica Lana Jurčević (41), koja se posljednjih godina posvetila obiteljskom životu i svom brendu, nije mogla ostati nijema na katastrofalne prizore požara koji je poharao Omiš i okolicu. Mjesto za koje je vežu uspomene iz djetinjstva našlo se u vatrenom obruču, što je pjevačicu nagnalo da na Instagramu podijeli poruku podrške i apela, koja je odjeknula među njezinim brojnim pratiteljima.

"Djetinjstvo sam provela u ovim krajevima… ma sve i da nisam, srce ti puca, tko na ovo može ostati ravnodušan?" započela je Lana svoju objavu uz fotografiju koja prikazuje vatrenu stihiju iznad grada. Ova objava dolazi u trenutku dok se Dalmacija bori s jednim od najtežih požara posljednjih godina. Vatra, koja je buknula u četvrtak navečer u Lokvi Rogoznici, nošena snažnom burom brzo se proširila do samih kuća u Omišu. Uništeni su domovi, više od tisuću stanovnika i turista moralo je biti evakuirano, deseci ljudi su ozlijeđeni.

U svojoj objavi pjevačica se osvrnula i na one koji se, kako kaže, "naslađuju od tuđe nesreće", ne vjerujući da je takvo što moguće. "Tko ovo radi, po cijelom svijetu.. i zašto? I tko će ovim ljudima vratiti domove, živote i poslove?" upitala se, izražavajući suosjećanje s pogođenima - od obitelji koje su ostale bez svega do "jadnih životinja i starih ljudi koji nisu imali nikoga da ih primi za ruku i izvedu na sigurnije mjesto".

"I jedno ogromno hvala vatrogascima, policiji, hitnim službama i svim ljudima koji su pomagali, otvarali svoja vrata, spašavali druge i bili tamo kada je bilo najpotrebnije", napisala je, odajući priznanje herojima na terenu.

Njezina objava potaknula je lavinu reakcija, a pratitelji su u komentarima dijelili njezinu tugu i šok. "Užas", "Ne daj Boze nikome. Ovo je takva tuga, da se to recima ne moze opisati", samo su neki od komentara.