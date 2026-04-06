Lana Jurčević je prije 20 godina je 'žarila i palila' pozornicama: Pogledajte kako je izgledala

Lana Jurčević podijelila je jednu od najljepših vijesti u svom životu: na sam Uskrs u Zagrebu je rodila svoju drugu djevojčicu. Sretna mama emotivnu je objavu podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama, ne krijući koliko ju je ovaj trenutak ispunio. Djevojčica je dobila ime Meli, a njezina starija sestrica Mayla Lily sada je preuzela posebnu, životnu ulogu - onu ponosne starije sestre.

Lana već dugo uživa u ljubavi sa svojim partnerom Filipom Kratofilom, s kojim je godinama sanjala o ulozi roditelja, a sada, čini se, u potpunosti živi ono o čemu je oduvijek sanjala.

Iako je publika pamti po hitovima poput "Odlaziš", "Okovi na srcu" i "Prava ljubav", Lana je posljednjih godina svjesno napravila zaokret: glazbenu karijeru ostavila je po strani i posvetila se poduzetništvu i beauty industriji, gdje također niže uspjehe.