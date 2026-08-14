Poruka koja će dirnuti mnoge: Hajduk uz Omiš nakon velikog požara

Hajduk je poslao poruku podrške Omišu i okolnim mjestima nakon velikog požara koji je zahvatio to područje.

Iz splitskog kluba izrazili su zahvalnost svima koji su se uključili u obranu domova, imovine i ljudskih života, posebno istaknuvši njihovu hrabrost i požrtvovnost.

„Naše su misli uz Omiš i sva mjesta u okolici pogođena požarom, kao i uz sve koji su branili i još uvijek brane domove, imovinu i ljudske živote. Hvala vam na hrabrosti, požrtvovnosti i snazi! Svima ozlijeđenima želimo što skoriji oporavak!“

Objavu su zaključili prepoznatljivom porukom: „Dok Cetina teče, uvik će nas biti!“