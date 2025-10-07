Hrvatska poljoprivreda pred prekretnicom? 'Niču poljoprivrednici-biznismeni'

Dronom svoje poljoprivredne površine nadzire 27-godišnji Tomislav, koji je još kao dječak zavolio poljoprivredu, pa nastavlja obiteljski posao unoseći u njega i duh novog vremena.

„Tehnologija se u poljoprivredi jako brzo mijenja. Dolaze novi strojevi, novi traktori, danas su počeli dolaziti i dronovi u poljoprivredu. Čak sam razmišljao nabaviti agro dron kako bismo uspješno odradili proljetne radove prskanja“, rekao nam je Tomislav Brlošić, poljoprivrednik iz Piškorevaca.

Tomislavov otac, želeći sinu najbolje, upozorava ga na zahtjevnost posla u poljoprivredi.

„Često ga pitam je li dobro razmislio, misli li da je to dobro – svaki put je potvrdno odgovorio“, rekao je Mato Brlošić.

Brojnih problema Tomislav je itekako svjestan.

Najveći problem zemljište

„Najveći su problemi poljoprivredno zemljište o kojem se konstantno raspravlja – kome treba dati, kako dati, koliko, jesu li to mladi, stari, stočari ili ratari. Konstantne su prepirke. Drugi problem je raspodjela EU fondova – jako mali broj korisnika ih dobije“, rekao je Tomislav.

Za uspjeh u tvornici pod vedrim nebom potrebno je mnogo znanja i rada, ali i ljubavi – koju, kažu Brlošići, prema poljoprivredi treba osjećati.

„Niču poljoprivrednici-biznismeni, oni koji se bave poljoprivredom kao biznisom. Oni su tu dok god budu smatrali da svoj uloženi kapital dobro oplode. A oni sigurno neće nastaniti ruralni prostor“, smatra Mato.

O budućnosti ruralnog prostora i problemima koje uz ratare dijele i drugi poljoprivrednici raspravljalo se i na Poljoprivrednoj konferenciji u Osijeku.

„Stočarstvo, voćarstvo i povrtlarstvo su pred velikim izazovima. Bez velike ljubavi, bez spremnosti na velika ulaganja i odricanja, teško da nekome možete preporučiti, ako nije za to spreman, da se u to upusti“, rekao je Branimir Markota, predsjednik Hrvatske voćarske zajednice.

Zbog toga u narednom sedmogodišnjem planu nova financijska sredstva namijenjena poljoprivrednicima najavljuje i Europska komisija.

Za poljoprivrednike 300 milijardi eura

„Naglasak smo stavili na izravna plaćanja poljoprivrednicima. Zaštitili smo cijeli jedan iznos koji je fiksan u našem prijedlogu – to je 300 milijardi eura upravo za poljoprivrednike, uz velik naglasak na mlade“, rekla je Andrea Čović Vidović, voditeljica medija Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Vjetar u leđa mladim poljoprivrednicima – prioritetnom dodjelom zemljišta – najavljuju i u Ministarstvu poljoprivrede.

„Mi ćemo u novom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu definitivno izdvojiti određen fond zemljišta kako bi mladi poljoprivrednici bili prioritetno tretirani“, rekao je Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Budućnost ostaje na mladima – i bit će onakva kakvu je budu stvarali. Tomislav, svjestan svega što ga čeka, od poljoprivrede – ne odustaje.